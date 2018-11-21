Силовой приём хоккеиста «Сибири» попал в тройку лучших за неделю

Приём оказался на третьем месте. Наумов сделал его 12 ноября во время домашнего матча с астанинским «Барысом» против Андре Петерсена, когда тот завладел шайбой. Момент был в начале второго периода, когда счёт был 1:0 в пользу «Барыса».

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Елена Громкова

Фото hcsibir.ru

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