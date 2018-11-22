В Новосибирск прилетели бородатые совы — они нападают на других птиц

Орнитологи заметили на улицах города бородатых неясытей

Бородатые неясыти занесены в Красную книгу
Бородатые неясыти занесены в Красную книгу


Горожане заметили в Новосибирске больших хищных птиц, которые нападают на голубей, ворон и сорок, — краснокнижные бородатые неясыти прилетели в город в поисках еды.


Как рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский, бородатые неясыти очень редко прилетают в Новосибирск.


«Это птица оседлая, но зимой может залететь в город в поисках еды. Питается, как и длиннохвостая неясыть, мелкими и средними видами птиц: голубями, сороками, воронами. Это редкий вид больших сов, в городе бородатую неясыть в последний раз видели в позапрошлом году. Я видел одну в Железнодорожном районе, сороки от неё отбивались, а голуби прятались. <...> Бородатыми их называют за тёмный пучок перьев под клювом», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.


В Центре реабилитации диких животных (ЦРДЖ) рассказали, что на днях к ним поступила бородатая неясыть с травмой головы и истощением.


Раненная неясыть поступила к волонтёрам с травмой головы и истощением
Раненная неясыть поступила к волонтёрам с травмой головы и истощением


«Раненую птицу принесли в конный клуб "У моря Обского". Оттуда она поступила к нам с черепно-мозговой травмой и истощением, в момент поступления птица выглядела и чувствовала себя неважно, но была стабилизирована. Если перед вами на земле лежит птица, которая подпускает вас к себе близко, — ей нужна помощь. Необходимо осторожно взять её. Посадите птицу в коробку, именно в коробку, предварительно сделав отверстия/оставив щели для дыхания, но саму коробку необходимо закрыть. Даже если она "сидит спокойно", "не может летать" — это не значит, что через 10 минут она не соберёт все свои последние силы и просто-напросто, даже травмированная, сбежит от вас», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь ЦРДЖ Алиса Богомолова.


После того как вы подберёте раненую птицу, необходимо связаться со специалистами, которые смогут оказать ей необходимую помощь.


В сентябре в Новосибирске заметили раздобревших перепелов — небольшие птицы сделали короткую остановку в городе и продолжили свою миграцию к местам зимовок. А одними из первых Новосибирск покинули стрижи — птицы начали улетать в середине августа.

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