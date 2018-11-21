Швейцарская газета назвала «талантливым экспериментом» премьеру новосибирского режиссёра
Спектакль по пьесе Ибсена Тимофей Кулябин поставил в бывшем здании завода в Цюрихе
Швейцарское русскоязычное издание «Наша газета» опубликовало рецензию на премьеру Тимофея Кулябина «Нора, или Кукольный дом» — главный режиссёр новосибирского «Красного факела» поставил в Цюрихе пьесу Генрика Ибсена «Кукольный дом». Постановку газета назвала «талантливым экспериментом».
Швейцарская премьера Кулябина состоялась в помещении бывшего завода корабельного оборудования Schiffbau, где сейчас находятся две сцены самого известного немецкого драматического театра в Швейцарии Schauspielhaus, джазовый клуб и один из лучших ресторанов города.
«В Schauspielhaus Цюриха режиссёра Тимофея Кулябина назвали талантливейшим представителем молодого поколения современных российских театральных деятелей. Швейцарцев привлёк новый взгляд новосибирского режиссёра на классику. Новизну в классической пьесе Тимофей Кулябин ищет не на территории смыслов содержания пьесы, а в способе передачи зрителям того, что написано у автора. "Смыслы в спектакле проявятся сами, если внутри всё правильно построить", — утверждает режиссёр», — пишет швейцарская «Наша газета».
Центральная тема классической пьесы Ибсена, написанной в 1879 году, касается положения женщины в обществе и обличения норм и законов «мужского» буржуазного мира конца XIX века. Герои экспериментальной постановки Кулябина общаются между собой текстами Ибсена, но с помощью гаджетов, как это часто происходит в современном мире.
«Персонажи не расстаются с телефонами ни во время посещения урока танца или примерки костюма, ни в рабочее время, ни у детской кроватки, ни даже в самых экстремальных обстоятельствах жизни, требующих от родных людей участия и понимания. Так через новую форму общения возникает сценическая метафора явно выраженной отчуждённости и лживости во взаимоотношениях между людьми, приведшей в итоге к трагическому развалу семьи и душевной катастрофе», — описывает спектакль швейцарское издание. Рецензия заканчивается словами: «Классика в руках мастера бессмертна!».
В начале октября НГС рассказал, что необычный спектакль Тимофея Кулябина по пьесе Антона Чехова «Три сестры» покажут на театральном фестивале «Золотая маска в Эстонии». Все действующие лица постановки — глухонемые, они общаются на языке глухонемых.
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Илья Калинин
Фото Александра Ощепкова (1), предоставлено Натальей Моисеевой (2)