Водитель спровоцировал на трассе аварию с двумя грузовиками и скрылся

Авария произошла в Мошковском районе





Госавтоинспекция Новосибирской области просит помочь в розыске водителя, который спровоцировал аварию на трассе и уехал с места происшествия.





ДТП случилось сегодня утром, в 8:05, на 73-м км автодороги Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе Новосибирской области.





«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2121 и с места происшествия скрылся в сторону города Болотное», — сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Новосибирской области.





В результате водитель ВАЗа потерял управление и столкнулся со встречными грузовиками — «Газелью» и фурой MAN.





Предполагается, что скрывшийся водитель был на иномарке. После аварии к врачам обратился один человек, пока его диагноз неизвестен.





Автоинспекция просит свидетелей ДТП обратиться в ГИБДД по телефонам: 8(383)232–13–07, 232–13–00 или 002.





От удара «Ниву» выбросило на встречку





В ГИБДД считают, что скрывшийся водитель спровоцировал ДТП





«Нива» попала в аварию с двумя встречными грузовиками





Две недели назад новосибирские автоинспекторы объявляли в розыск водителя, который вечером 5 ноября сбил женщину на пешеходном переходе в микрорайоне ОбьГЭС и уехал с места ДТП.