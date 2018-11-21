Водитель спровоцировал на трассе аварию с двумя грузовиками и скрылся

Автоинспекторы ищут виновника ДТП и свидетелей

Авария произошла в Мошковском районе
Авария произошла в Мошковском районе


Госавтоинспекция Новосибирской области просит помочь в розыске водителя, который спровоцировал аварию на трассе и уехал с места происшествия.


ДТП случилось сегодня утром, в 8:05, на 73-м км автодороги Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе Новосибирской области.


«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2121 и с места происшествия скрылся в сторону города Болотное», — сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Новосибирской области.


В результате водитель ВАЗа потерял управление и столкнулся со встречными грузовиками — «Газелью» и фурой MAN.


Предполагается, что скрывшийся водитель был на иномарке. После аварии к врачам обратился один человек, пока его диагноз неизвестен.


Автоинспекция просит свидетелей ДТП обратиться в ГИБДД по телефонам: 8(383)232–13–07, 232–13–00 или 002.


От удара «Ниву» выбросило на встречку
От удара «Ниву» выбросило на встречку


В ГИБДД считают, что скрывшийся водитель спровоцировал ДТП
В ГИБДД считают, что скрывшийся водитель спровоцировал ДТП


«Нива» попала в аварию с двумя встречными грузовиками
«Нива» попала в аварию с двумя встречными грузовиками


Две недели назад новосибирские автоинспекторы объявляли в розыск водителя, который вечером 5 ноября сбил женщину на пешеходном переходе в микрорайоне ОбьГЭС и уехал с места ДТП.

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