Пара толстохвостых галаго уехала из Новосибирска в Чехию

Галаго входят в отряд приматов и семейство лориевых





На этой неделе из Новосибирского зоопарка увезли пару толстохвостых галаго — приматов отправили в Чехию.





«Краснокнижные галаго толстохвостые — самка 2002 года рождения и самец 2013 года рождения — перевозились транзитом через московский аэропорт Шереметьево с соблюдением ветеринарно-санитарных требований Чехии», — рассказали в управлении Россельхознадзора по НСО.





Из Новосибирского зоопарка галаго отправили в чешский зоопарк в Двур-Кралове.





«Толстохвостый галаго — ночное животное. Внесен в Международную Красную книгу, в Приложение II Конвенции о Международной торговле», — отмечается на сайте зоопарка.





Впервые в Новосибирский зоопарк галаго привезли в 2005 году, с того времени родилось 18 детёнышей.





Галаго распространены в экваториальной и Юго-Восточной Африке. Крупнейшие популяции в Анголе, Танзании, на юге Кении и побережье Сомали. Обитает в прибрежных лесах, лесных массивах и кустарниковых зарослях, акациевых лесах.





«Держится одиночно или небольшими группами до 10 особей. Строит шарообразные гнезда. Ведет древесный образ жизни, активен ночью. Питается плодами тропических деревьев, насекомыми. Беременность 120–150 день. Рождается один, реже два детёныша. По ночам звери отыскивают насекомых, пользуясь огромными глазами и ушами, а затем в доли секунды хватают их руками. Они также соскабливают смолу и добывают сок с помощью выступающих вперед гребневидных нижних резцов и клыков. Крики их похожи на плач ребенка», — описывают особенности животного представители зоопарка.





Представители вида имеют круглую голову с короткой широкой мордочкой, очень большие уши и относительно небольшие глаза. Шерсть густая, расцветка различается в зависимости от подвида: некоторые имеют серую шерсть со светло-коричневым хвостом, другие — тёмно-коричневую шерсть с чёрным хвостом. Более светлая расцветка обычно встречается в сухих низинных местах. Длина тела 26–47 см (в среднем 32 см), длина хвоста 29–55 см. Вес 0,5–2 кг. Самки в среднем весят 1,2 кг, самцы — 1,4 кг.





В Новосибирском зоопарке есть и другие виды галаго, например сенегальские.