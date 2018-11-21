В горящем доме под Новосибирском взорвался газ: на место съехались два десятка пожарных

В тушении пожара участвовали 24 человека и несколько единиц техники





Днём 21 ноября в садовом обществе «Электрон» в Новосибирском районе области загорелось несколько домов и взорвался газ — спасатели присвоили пожару повышенный ранг опасности.





По информации пресс-службы областного МЧС, пожарные прибыли на место в 11:41.





«На двух участках загорелись садовые дома, баня и гараж. Во время тушения произошел взрыв газа. Площадь возгорания уточняется. Первоначально пожару присвоили второй, повышенный, номер сложности при пятом максимальном. На место происшествия направили дополнительные силы пожарных и службу пожаротушения из Новосибирска», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.





От огня пострадало несколько домов, баня и гараж





В ведомстве добавили, что пострадавших и погибших в пожаре нет. В 13:18 пламя полностью локализовали.





«Пожар ликвидировали 24 человека личного состава, в распоряжении которых находилось шесть единиц техники, включая пять пожарных автоцистерн. Задействовали силы четырех городских подразделений МЧС и двух отдельных сельских постов», — добавили в пресс-службе областного управления МЧС.





Чтобы огонь не перекинулся на соседние дома, пожарным пришлось поливать их водой. Пожарные гидранты находились в пяти километрах от места происшествия.





«Причину пожара будет устанавливать дознаватель. Из-за активности горения без него причину пожара затруднительно будет определить», — добавили в пресс-службе новосибирского МЧС.









Ранее в Новосибирской области начался суд над 30-летним жителем посёлка Степной Искитимского района — его обвиняют в смерти пятерых детей во время пожара.

