«Доживут лет до ста»: сибирячки, которые борются с раком, снялись в красивой фотосессии

Снимки сделал фотограф, который сам столкнулся с онкологическим диагнозом

Фотосессия проходила в начале октября — сейчас готовы первые снимки. На фото — Евгения Титкова (диагноз — аденокарцинома желудка) и Екатерина Козакова (рак молочной железы в ремиссии)





Организаторы проекта «Красота сильнее рака» поделились первыми снимками с фотосессии, которая в октябре проходила в Новосибирске, — сейчас они ищут площадки для выставки.







Съёмки для проекта «Красота сильнее рака» проходили в начале октября — на фотосессию пришли 13 участников. Как подчёркивают организаторы, это первый подобный проект, который организовал мужчина — новосибирец Дмитрий Послыхалин, сам столкнувшийся с тяжёлым онкологическим диагнозом.





Ему помогла волонтёр из Перми Светлана Намитова, которая организовывала фотосессии в других городах, а также имиджмейкер Лариса Борисова и фотографы Клим Шевчук, Анастасия Трощенко, Илья Милашечко и Александр Козлов.





Каждая из участниц придумала свой образ, а идеи воплотили стилисты, визажисты и фотографы — с утра до вечера они снимали участниц, чтобы потом сделать выставку. На съёмках побывали и корреспонденты НГС.







На фото Тамара Кульшина (рак молочной железы, только закончила лечение) и Юлия Чёрная (гигантоклеточная остеосаркома)





«Самый большой результат — это счастливые глаза наших участников проекта, их вера в себя, их принятие себя в новых для них условиях в связи с прохождением лечения сейчас.





А в период лечения — это потеря волос, набор веса, изменения в коже и ногтях, "расставание" с каким-то из органов в связи с операцией.





И здесь моя вера и надежда в каждого участника проекта, что примут себя, достигнут ремиссии и доживут лет до 100», — объяснила корреспонденту НГС Светлана Намитова.







На фото — Марина Колосова (рак крови)





Большинство фотографий организаторы обещают показать на выставке, для которой они ещё ищут места в Новосибирске.







На фото — Татьяна Пивоварова (рак молочной железы)





«В планах — в рамках выставки организовать площадки, где можно будет не только увидеть работы, но и получить знания, поделиться опытом, показать, какие есть инициативы в Новосибирске, оказывающие помощь людям с онкологическими заболеваниями в регионе. Дата и место на данный момент обсуждаются», — добавила волонтёр.











В ноябре Новосибирск оказался в центре скандала после заявления губернатора о заморозке строительства большой онкологической больницы. После публикаций на НГС, в том числе колонки журналиста Дарьи Януш, проходившей лечение от рака, минздрав оперативно сообщил, что онкоцентр в Новосибирске всё-таки построят.

