«Доживут лет до ста»: сибирячки, которые борются с раком, снялись в красивой фотосессии
Снимки сделал фотограф, который сам столкнулся с онкологическим диагнозом
Организаторы проекта «Красота сильнее рака» поделились первыми снимками с фотосессии, которая в октябре проходила в Новосибирске, — сейчас они ищут площадки для выставки.
Съёмки для проекта «Красота сильнее рака» проходили в начале октября — на фотосессию пришли 13 участников. Как подчёркивают организаторы, это первый подобный проект, который организовал мужчина — новосибирец Дмитрий Послыхалин, сам столкнувшийся с тяжёлым онкологическим диагнозом.
Ему помогла волонтёр из Перми Светлана Намитова, которая организовывала фотосессии в других городах, а также имиджмейкер Лариса Борисова и фотографы Клим Шевчук, Анастасия Трощенко, Илья Милашечко и Александр Козлов.
Каждая из участниц придумала свой образ, а идеи воплотили стилисты, визажисты и фотографы — с утра до вечера они снимали участниц, чтобы потом сделать выставку. На съёмках побывали и корреспонденты НГС.
«Самый большой результат — это счастливые глаза наших участников проекта, их вера в себя, их принятие себя в новых для них условиях в связи с прохождением лечения сейчас.
А в период лечения — это потеря волос, набор веса, изменения в коже и ногтях, "расставание" с каким-то из органов в связи с операцией.
И здесь моя вера и надежда в каждого участника проекта, что примут себя, достигнут ремиссии и доживут лет до 100», — объяснила корреспонденту НГС Светлана Намитова.
Большинство фотографий организаторы обещают показать на выставке, для которой они ещё ищут места в Новосибирске.
«В планах — в рамках выставки организовать площадки, где можно будет не только увидеть работы, но и получить знания, поделиться опытом, показать, какие есть инициативы в Новосибирске, оказывающие помощь людям с онкологическими заболеваниями в регионе. Дата и место на данный момент обсуждаются», — добавила волонтёр.
В ноябре Новосибирск оказался в центре скандала после заявления губернатора о заморозке строительства большой онкологической больницы. После публикаций на НГС, в том числе колонки журналиста Дарьи Януш, проходившей лечение от рака, минздрав оперативно сообщил, что онкоцентр в Новосибирске всё-таки построят.
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Мария Морсина
Фото предоставлены организаторами проекта «Красота сильнее рака»
Видео Густаво Зырянова