Покупателей эвакуировали из «Континента» на Троллейной
Посетителей не пускали в торговый центр целый час
Сегодня, 21 ноября, из ТЦ «Континент» в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали всех посетителей и работников.
Как сообщил корреспонденту НГС очевидец Роман Попов, эвакуация из ТЦ началась в 13:29. «На место прибыли пожарные машины и скорой помощи», — уточнил он.
«Ложное срабатывание пожарной тревоги. Экипаж уже возвращается назад», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Как уточнила читательница НГС Анна, из-за эвакуации в торговый центр не пускали целый час.
Вчера ночью в десятиэтажке в Железнодорожном районе Новосибирска загорелась квартира — из дома эвакуировали 53 человека.
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Дмитрий Здорников
Скриншот видео
Видео Романа Попова