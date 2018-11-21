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Покупателей эвакуировали из «Континента» на Троллейной

Посетителей не пускали в торговый центр целый час

Из торгового центра вывели всех посетителей и работников
Из торгового центра вывели всех посетителей и работников


Сегодня, 21 ноября, из ТЦ «Континент» в Ленинском районе Новосибирска эвакуировали всех посетителей и работников.


Как сообщил корреспонденту НГС очевидец Роман Попов, эвакуация из ТЦ началась в 13:29. «На место прибыли пожарные машины и скорой помощи», — уточнил он.


«Ложное срабатывание пожарной тревоги. Экипаж уже возвращается назад», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.



Как уточнила читательница НГС Анна, из-за эвакуации в торговый центр не пускали целый час.


Вчера ночью в десятиэтажке в Железнодорожном районе Новосибирска загорелась квартира — из дома эвакуировали 53 человека.

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