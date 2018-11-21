Танк, ролики и утюжок: новосибирцев попросили принести сиротам подарки вместо Деда Мороза

О подарках своей мечты Деда Мороза попросили больше 700 сирот из Новосибирской области

Благотворительный фонд «Солнечный город» объявил традиционную акцию для новосибирцев, которые хотят заменить сиротам Деда Мороза и прислать им подарки мечты.





Акция «Письма Деду Морозу» началась на этой неделе — о своих новогодних желаниях воспитанники детдомов написали заранее.





«Кто-то мечтает об уютном и мягком пледе, в который можно укутаться вечером, а кто-то очень любит мастерить и чинить мебель, но ему очень сильно не хватает инструментов, особенно шуруповёрта, поэтому он просит его у Деда Мороза на Новый год. Ребята постарше просят колонки и плееры, чтобы слушать любимую музыку», — сообщили в фонде «Солнечный город».







Также в числе детских желаний на сайте благотворительного фонда указаны, например, костюмы для самбо, гусеничный танк на пульте управления, роликовые коньки, сенсорные телефоны, утюжки для волос, розовая сумка с ремешком, детская косметика, куклы, конструктор, мячи, наборы для рисования и рукоделия, самокаты, паззлы. Всего к началу акции фонд получил больше семи сотен писем от детей из детских домов.







Эту акцию «Солнечный город» проводит в преддверии Нового года на протяжении уже восемь лет — за это время новосибирцы подарили сиротам больше 11 тысяч подарков.







Чтобы принять участие в акции, нужно зайти на сайт благотворительного фонда, забронировать понравившееся письмо с желанием ребёнка и до 15 декабря принести подарок в «Солнечный город».







Приближение Нового года новосибирцы стали чувствовать задолго до праздника. Ещё в октябре в магазинах начались распродажи новогодней атрибутики. А вчера в центре города зажглась огромная ёлка.