Танк, ролики и утюжок: новосибирцев попросили принести сиротам подарки вместо Деда Мороза
Исполнения новогодних желаний ждут сотни детей из детских домов
Благотворительный фонд «Солнечный город» объявил традиционную акцию для новосибирцев, которые хотят заменить сиротам Деда Мороза и прислать им подарки мечты.
Акция «Письма Деду Морозу» началась на этой неделе — о своих новогодних желаниях воспитанники детдомов написали заранее.
«Кто-то мечтает об уютном и мягком пледе, в который можно укутаться вечером, а кто-то очень любит мастерить и чинить мебель, но ему очень сильно не хватает инструментов, особенно шуруповёрта, поэтому он просит его у Деда Мороза на Новый год. Ребята постарше просят колонки и плееры, чтобы слушать любимую музыку», — сообщили в фонде «Солнечный город».
Также в числе детских желаний на сайте благотворительного фонда указаны, например, костюмы для самбо, гусеничный танк на пульте управления, роликовые коньки, сенсорные телефоны, утюжки для волос, розовая сумка с ремешком, детская косметика, куклы, конструктор, мячи, наборы для рисования и рукоделия, самокаты, паззлы. Всего к началу акции фонд получил больше семи сотен писем от детей из детских домов.
Эту акцию «Солнечный город» проводит в преддверии Нового года на протяжении уже восемь лет — за это время новосибирцы подарили сиротам больше 11 тысяч подарков.
Чтобы принять участие в акции, нужно зайти на сайт благотворительного фонда, забронировать понравившееся письмо с желанием ребёнка и до 15 декабря принести подарок в «Солнечный город».
Приближение Нового года новосибирцы стали чувствовать задолго до праздника. Ещё в октябре в магазинах начались распродажи новогодней атрибутики. А вчера в центре города зажглась огромная ёлка.
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Ольга Хмелевская
Фото Юлии Шипициной