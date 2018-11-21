Авария с автобусом и фурой под Новосибирском: в ГИБДД рассказали о травмах пассажиров ПАЗа

ДТП случилось у автозаправки в Бердске

После аварии на месте видели три экипажа скорой помощи
После аварии на месте видели три экипажа скорой помощи


В Госавтоинспекции рассказали о состоянии пассажиров автобуса, который попал в аварию под Новосибирском.


Около 8:00 автобус ПАЗ, ехавший с пассажирами, столкнулся со стоящей у обочины фурой. Авария случилась на улице Химзаводской в Бердске. Водитель большегруза в момент столкновения был на автозаправке.


«По уточнённой информации за медицинской помощью обратились 7 пассажиров автобуса. По предварительной информации, у всех диагностировали ссадины, царапины и ушибы. Двоих пассажиров сразу с места аварии увезли в больницу, остальные пятеро обратились за помощью позже», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова.


По её словам, всего в салоне автобуса находились 8 человек. ПАЗ был служебным — на нём ехали на работу сотрудники предприятия.


На днях пассажирский автобус сбил пожилую женщину в Кировском районе Новосибирска — пострадавшую с места аварии увезли в больницу.

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