Отключений нет, но будут: дорогу в Дзержинском районе перекрыли из-за аварии на теплотрассе
Бетонные блоки будут блокировать проезд до следующей недели
Мэрия Новосибирска сообщила о сроках перекрытия улицы Адриена Лежена в Дзержинском районе Новосибирска.
«С 20 ноября закрыто движение транспорта на участке улицы Адриена Лежена в районе домов по адресу улица Кошурникова, 27-29. Это связано с проведением филиалом "Тепловые сети" аварийного ремонта теплотрассы. Окончание работ запланировано на 26 ноября. Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования», — сообщили в мэрии Новосибирска.
В пресс-службе СГК уточнили, что из-за аварии отключений пока нет.
«Идут подготовительные работы и отключение запланировано на завтра или на послезавтра. Управляющая компания обратилась к нам с просьбой дефект устранить — он там, видимо, где-то есть, потому что образовалась течь в подвал дома. Сейчас мы осуществляем подготовительные работы, там глубина залегания большая и, соответственно, разрытие большего времени потребует». Точные сроки устранения дефекта на теплотрассе в компании обещали назвать позднее.
О перекрытии сегодня утром сообщили очевидцы, на улице Адриена Лежена появились бетонные блоки.
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Елена Громкова
Фото vk.com/ryadom_zolotayaniva (1), скриншот yandex.ru/maps (2)