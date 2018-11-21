Отключений нет, но будут: дорогу в Дзержинском районе перекрыли из-за аварии на теплотрассе

Бетонные блоки будут блокировать проезд до следующей недели

Очевидцы заметили перекрытие улицы Адриена Лежена сегодня утром
Очевидцы заметили перекрытие улицы Адриена Лежена сегодня утром


Мэрия Новосибирска сообщила о сроках перекрытия улицы Адриена Лежена в Дзержинском районе Новосибирска.


«С 20 ноября закрыто движение транспорта на участке улицы Адриена Лежена в районе домов по адресу улица Кошурникова, 27-29. Это связано с проведением филиалом "Тепловые сети" аварийного ремонта теплотрассы. Окончание работ запланировано на 26 ноября. Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования», — сообщили в мэрии Новосибирска.


В пресс-службе СГК уточнили, что из-за аварии отключений пока нет.


«Идут подготовительные работы и отключение запланировано на завтра или на послезавтра. Управляющая компания обратилась к нам с просьбой дефект устранить — он там, видимо, где-то есть, потому что образовалась течь в подвал дома. Сейчас мы осуществляем подготовительные работы, там глубина залегания большая и, соответственно, разрытие большего времени потребует». Точные сроки устранения дефекта на теплотрассе в компании обещали назвать позднее.  


О перекрытии сегодня утром сообщили очевидцы, на улице Адриена Лежена появились бетонные блоки.


Пользователи «Яндекса» отметили перекрытие на карте около 10 часов утра 
Пользователи «Яндекса» отметили перекрытие на карте около 10 часов утра 


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