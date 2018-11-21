Отключений нет, но будут: дорогу в Дзержинском районе перекрыли из-за аварии на теплотрассе

Очевидцы заметили перекрытие улицы Адриена Лежена сегодня утром





Мэрия Новосибирска сообщила о сроках перекрытия улицы Адриена Лежена в Дзержинском районе Новосибирска.





«С 20 ноября закрыто движение транспорта на участке улицы Адриена Лежена в районе домов по адресу улица Кошурникова, 27-29. Это связано с проведением филиалом "Тепловые сети" аварийного ремонта теплотрассы. Окончание работ запланировано на 26 ноября. Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования», — сообщили в мэрии Новосибирска.





В пресс-службе СГК уточнили, что из-за аварии отключений пока нет.





«Идут подготовительные работы и отключение запланировано на завтра или на послезавтра. Управляющая компания обратилась к нам с просьбой дефект устранить — он там, видимо, где-то есть, потому что образовалась течь в подвал дома. Сейчас мы осуществляем подготовительные работы, там глубина залегания большая и, соответственно, разрытие большего времени потребует». Точные сроки устранения дефекта на теплотрассе в компании обещали назвать позднее.





О перекрытии сегодня утром сообщили очевидцы, на улице Адриена Лежена появились бетонные блоки.







Пользователи «Яндекса» отметили перекрытие на карте около 10 часов утра



