С таким аттестатом хоть в Йель: 14 выпускников из Новосибирска попали в престижные вузы за границей

Они выбрали известные университеты Европы и США

Одному новосибирцу удалось поступить в Йельский университет в США
Одному новосибирцу удалось поступить в Йельский университет в США

14 выпускников школ Новосибирской области в этом году поступили в зарубежные вузы — некоторые из них входят в топ самых престижных университетов мира.


Об этом сообщили в региональном минобразования в ответ на запрос НГС.


По данным министерства, больше всего выпускников выбрали вузы Чехии: трое поступили в Пражский образовательный центр, по одному выпускнику — в Карлов университет, Центр подготовки Карлова университета и в ещё один из университетов Праги. 


Кроме того, новосибирцы поступили в Еврейский университет Иерусалима (Израиль), Берлинский политехнический университет, один из частных университетов Испании, школу в Нидерландах и другие учебные заведения. В Канаде новосибирский выпускник смог попасть в Университет Британской Колумбии в Ванкувере, а также в учебные заведения США — Уитонский колледж и Йельский университет. Последний вуз входит в 20 лучших в мире.


Все поступившие в иностранные вузы выпускники окончили в 2018 году специализированные классы в школах Новосибирской области. 


В минобразования отметили, что информацию по выпускникам других классов не учитывают.


«Специализированный класс подразумевает немного иную образовательную траекторию. В специализированном классе есть как минимум три направления: естественнонаучное с углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла: физика, химия, биология и так далее. Есть математическое направление и инженерное направление», — объяснила методист областного центра развития творчества детей и юношества, который собирает данные о выпускниках спецклассов, Марина Белослудцева.


По её словам, специализированные классы открывают на базе простых школ, куда набирают «мотивированных детей» по итогам их успеваемости и, возможно, дополнительного тестирования. В Новосибирской области работает более 200 таких классов, обучение в них бесплатно.


Сибирские университеты тоже часто попадают в мировые рейтинги, например, недавно журнал Times Higher Education впервые включил один из новосибирских вузов в список лучших по физическим наукам

Прочтений: 3715

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (40)40
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено