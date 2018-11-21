С таким аттестатом хоть в Йель: 14 выпускников из Новосибирска попали в престижные вузы за границей

Одному новосибирцу удалось поступить в Йельский университет в США

14 выпускников школ Новосибирской области в этом году поступили в зарубежные вузы — некоторые из них входят в топ самых престижных университетов мира.





Об этом сообщили в региональном минобразования в ответ на запрос НГС.





По данным министерства, больше всего выпускников выбрали вузы Чехии: трое поступили в Пражский образовательный центр, по одному выпускнику — в Карлов университет, Центр подготовки Карлова университета и в ещё один из университетов Праги.





Кроме того, новосибирцы поступили в Еврейский университет Иерусалима (Израиль), Берлинский политехнический университет, один из частных университетов Испании, школу в Нидерландах и другие учебные заведения. В Канаде новосибирский выпускник смог попасть в Университет Британской Колумбии в Ванкувере, а также в учебные заведения США — Уитонский колледж и Йельский университет. Последний вуз входит в 20 лучших в мире.





Все поступившие в иностранные вузы выпускники окончили в 2018 году специализированные классы в школах Новосибирской области.





В минобразования отметили, что информацию по выпускникам других классов не учитывают.





«Специализированный класс подразумевает немного иную образовательную траекторию. В специализированном классе есть как минимум три направления: естественнонаучное с углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла: физика, химия, биология и так далее. Есть математическое направление и инженерное направление», — объяснила методист областного центра развития творчества детей и юношества, который собирает данные о выпускниках спецклассов, Марина Белослудцева.





По её словам, специализированные классы открывают на базе простых школ, куда набирают «мотивированных детей» по итогам их успеваемости и, возможно, дополнительного тестирования. В Новосибирской области работает более 200 таких классов, обучение в них бесплатно.





Сибирские университеты тоже часто попадают в мировые рейтинги, например, недавно журнал Times Higher Education впервые включил один из новосибирских вузов в список лучших по физическим наукам.