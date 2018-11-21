В помещении бывшего магазина на «Спартаке» открылся детский бассейн

Температура воды в нём не ниже +33 градусов

Дети до 3 лет занимаются с тренером, от 2 до 7 могут плавать в группах
Дети до 3 лет занимаются с тренером, от 2 до 7 могут плавать в группах


В новосибирском бассейне «Спартак» открыли детское отделение — на дорожке в отдельном помещении будут плавать дети до 7 лет.


«Детский бассейн называется "Ручеёк". Это не модульный бассейн, а стационарный, открылся в нашем же здании, на базе "Спартака", — сообщили в администрации бассейна. — В этом помещении раньше был магазин».


Температура в бассейне +33 градуса
Температура в бассейне +33 градуса


Глубина бассейна — 90 сантиметров, длина — 12 метров, ширина — 2,5 метра. Температура воды не ниже +33 градусов. Бассейн делали больше года. «Стоят очень хорошие современные фильтры очистки. Всё по-взрослому», — отметили в администрации.


Дети от 0 до 3 лет занимаются с тренерами. Одно занятие стоит 800 рублей, также есть абонементы со скидками на 4 и 8 занятий. Группы детей от 3 до 7 лет формируются по 6 человек, сеанс длится 40 минут. 


После 7 лет дети могут ходить в бассейны для взрослых — они открылись ещё в сентябре

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