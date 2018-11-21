Сибиряк сделал фигурку миллиметрового зайца и посадил его верхом на маковое зёрнышко

Работа пока находится в Новосибирске, но скоро её увезут в Санкт-Петербург

Миллиметровая копия фигурки зайца у Петропавловской крепости





Новосибирский мастер микроминиатюр Владимир Анискин сделал миллиметровую фигурку зайца, расположенную на столбике у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.







«Питерский музей, где у меня находится постоянная выставка моих работ, просил давно сделать что-нибудь про Питер. И вот я собрался и сделал. Сложнее всего было делать петропавловского зайца. <…> Очень долго мне не удавалось голову сделать, но вот удалось — и он получился достаточно похожим», — рассказал корреспонденту Владимир Анискин.











Высота миниатюрной фигурки не превышает одного миллиметра. Заяц сидит на столбике, который помещён на срезе макового зёрнышка: само зёрнышко выскоблено изнутри и заполнено клеем. Рядом с зайцем на столбике лежат семь монет, выполненных из золота. Работа над фигуркой заняла у Анискина почти месяц.







Ранее Владимир Анискин сделал ещё две работы для питерского музея: золотую фигурку Чижика-Пыжика, расположенную на срезе конского волоса, и золотой кораблик со шпиля Адмиралтейства на срезе рисового зёрнышка. Сейчас мастер работает над новой миниатюрой — фигуркой мамонта на срезе настоящего волоса мамонта.







Золотой Чижик-Пыжик на срезе конского волоса





Новые работы из питерского цикла можно увидеть с 22 по 25 и 27 ноября на выставке микроминиатюр мастера в «Арт-цоколе» Новосибирского государственного художественного музея.







Кораблик с Адмиралтейского шпиля на срезе рисового зёрнышка





Весной этого года новосибирский мастер создал миниатюрную фигурку талисмана чемпионата мира по футболу – 2018.

