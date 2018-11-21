В центре Новосибирска зажгли новогоднюю ёлку

Впервые гирлянды включили вчера вечером

Ёлку возле Центрального рынка поставили неделю назад, но гирлянды на ней не включали до вчерашнего вечера
Ёлку возле Центрального рынка поставили неделю назад, но гирлянды на ней не включали до вчерашнего вечера

Новосибирск продолжает готовиться к Новому году: возле Центрального рынка зажглась огромная ёлка.


Фотографию ёлки с сияющими гирляндами в редакцию НГС прислал читатель. Очевидец уточнил, что ель возле здания № 12 на улице Мичурина стоит уже неделю, но то, что на ней загорелись огни, он заметил только вчера вечером, а сегодня утром сделал фото.


«Ёлку поставили на прошлой неделе, во вторник, а зажгли вчера», — подтвердили корреспонденту НГС в администрации Центрального рынка.


Читатель, приславший фото, добавил, что новогодняя ёлка стоит уже и возле ТРЦ «Галерея Новосибирск», но там гирлянды ещё не горят.


Полторы недели назад десятиметровую ёлку установили и возле торгового центра «МЕГА». Это не совсем обычное дерево: в нижней части ёлки сделали вход, чтобы разместить внутри новогоднюю фотозону.


Городские власти тоже начали готовиться к Новому году заранее: ещё в августе они объявили о покупке 14-метровой искусственной ели для площади Маркса. А в магазинах новогодние распродажи начались за три месяца до праздника — НГС узнал, почём нынче шары, ёлки и праздничные олени.

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