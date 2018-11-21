В центре Новосибирска зажгли новогоднюю ёлку

Ёлку возле Центрального рынка поставили неделю назад, но гирлянды на ней не включали до вчерашнего вечера

Новосибирск продолжает готовиться к Новому году: возле Центрального рынка зажглась огромная ёлка.







Фотографию ёлки с сияющими гирляндами в редакцию НГС прислал читатель. Очевидец уточнил, что ель возле здания № 12 на улице Мичурина стоит уже неделю, но то, что на ней загорелись огни, он заметил только вчера вечером, а сегодня утром сделал фото.







«Ёлку поставили на прошлой неделе, во вторник, а зажгли вчера», — подтвердили корреспонденту НГС в администрации Центрального рынка.







Читатель, приславший фото, добавил, что новогодняя ёлка стоит уже и возле ТРЦ «Галерея Новосибирск», но там гирлянды ещё не горят.







Полторы недели назад десятиметровую ёлку установили и возле торгового центра «МЕГА». Это не совсем обычное дерево: в нижней части ёлки сделали вход, чтобы разместить внутри новогоднюю фотозону.







Городские власти тоже начали готовиться к Новому году заранее: ещё в августе они объявили о покупке 14-метровой искусственной ели для площади Маркса. А в магазинах новогодние распродажи начались за три месяца до праздника — НГС узнал, почём нынче шары, ёлки и праздничные олени.

