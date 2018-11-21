В центре Новосибирска зажгли новогоднюю ёлку
Впервые гирлянды включили вчера вечером
Новосибирск продолжает готовиться к Новому году: возле Центрального рынка зажглась огромная ёлка.
Фотографию ёлки с сияющими гирляндами в редакцию НГС прислал читатель. Очевидец уточнил, что ель возле здания
«Ёлку поставили на прошлой неделе, во вторник, а зажгли вчера», — подтвердили корреспонденту НГС в администрации Центрального рынка.
Читатель, приславший фото, добавил, что новогодняя ёлка стоит уже и возле ТРЦ «Галерея Новосибирск», но там гирлянды ещё не горят.
Полторы недели назад десятиметровую ёлку установили и возле торгового центра «МЕГА». Это не совсем обычное дерево: в нижней части ёлки сделали вход, чтобы разместить внутри новогоднюю фотозону.
Городские власти тоже начали готовиться к Новому году заранее: ещё в августе они объявили о покупке 14-метровой искусственной ели для площади Маркса. А в магазинах новогодние распродажи начались за три месяца до праздника — НГС узнал, почём нынче шары, ёлки и праздничные олени.
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Ольга Хмелевская
Фото читателя НГС