Работник СТО отправился на чужом «Лэнд Крузере» в магазин и врезался в дерево

«Тойоту» оставили в СТО на улице Кочубея





В Новосибирске работник станции техобслуживания попался на угоне чужого внедорожника — полиция нашла машину разбитой.





Информация об угоне поступила в полицию вечером в понедельник, рассказали сегодня, 21 ноября, в пресс-службе ГУ МВД по НСО. Toyota Land Cruiser 200 пропала с СТО на улице Кочубея.





«Приметы транспортного средства были переданы всем патрулям ДПС. Вскоре сотрудники ГИБДД обнаружили угнанный автомобиль у дома по улице Курчатова после дорожно-транспортного происшествия.





За рулём внедорожника находился ранее не судимый 34-летний работник СТО. Как выяснилось, он отправился на чужой машине в магазин, в пути следования не справился с управлением и совершил наезд на дерево», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





В результате на мужчину составили административный протокол за отказ от освидетельствования. Также полицейские возбудили против него дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).





На улице Курчатова подозреваемый въехал на ней в дерево





На прошлой неделе «Лэнд Ровер» снёс остановку и киоски возле универмага «Калининский» — по одной из версий за его рулём также был сотрудник СТО, который взял чужую машину.