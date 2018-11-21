Подросток выпал с балкона 17-этажки на улице Рябиновой

Пострадавшего увезли в больницу

Мальчик упал с общего балкона в подъезде
Мальчик упал с общего балкона в подъезде

Вечером во вторник, 20 ноября, подросток выпал с 14-го этажа дома в Октябрьском районе Новосибирска.


Происшествие случилось в седьмом часу вечера в доме № 10/1 по улице Рябиновой, рассказал корреспонденту НГС сосед выпавшего подростка.


По его словам, 14-летний мальчик выпал с общего балкона в подъезде. 


«Он упал с 14-го этажа», — уточнил сосед.


Источник в правоохранительных органах подтвердил корреспонденту НГС, что после падения мальчика увезли в больницу. В cледственном управлении СКР по Новосибирской области ситуацию не комментируют.

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