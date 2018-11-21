Подросток выпал с балкона 17-этажки на улице Рябиновой
Пострадавшего увезли в больницу
Вечером во вторник, 20 ноября, подросток выпал с 14-го этажа дома в Октябрьском районе Новосибирска.
Происшествие случилось в седьмом часу вечера в доме
По его словам, 14-летний мальчик выпал с общего балкона в подъезде.
«Он упал с 14-го этажа», — уточнил сосед.
Источник в правоохранительных органах подтвердил корреспонденту НГС, что после падения мальчика увезли в больницу. В cледственном управлении СКР по Новосибирской области ситуацию не комментируют.
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС