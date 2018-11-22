Новосибирская сеть пиццерий откроет кафе в Красноярске

Оно заменит местный аналог «Бургер Кинга»

«Пицца Синица» за год выросла в Новосибирске вчетверо
«Пицца Синица» за год выросла в Новосибирске вчетверо


Первое заведение новосибирской сети «Пицца Синица» откроется в Красноярске — для компании это уже вторая попытка выйти за пределы домашнего региона. 


В зале первого кафе сети на улице Бориса Богаткова
В зале первого кафе сети на улице Бориса Богаткова


Первая красноярская пиццерия «Пицца Синица» должна открыться в январе 2019 года на улице Водопьянова, 15А. Пиццерия будет открыта по франчайзингу местным партнёром. Информацию об этом НГС подтвердила директор по франчайзингу «Пиццы Синицы» Мария Дмитриева. По её словам, инвестор проекта имеет опыт в ресторанном бизнесе, но фастфудом раньше не занимался.


В помещении, которое займет первое красноярское заведение сети, раньше работала местная бургерная
В помещении, которое займет первое красноярское заведение сети, раньше работала местная бургерная


В красноярском кафе «Синицы» будет 33 посадочных места, а само заведение займет помещение, где раньше находилась точка местной сети Big Yorker с бургерами и хот-догами в качестве основного блюда.


Это первая точка «Пиццы Синицы» в Красноярске и вторая попытка сети выйти за пределы Новосибирска. Пиццерия была создана в 2015 году, но первое заведение с посадочными местами у нее появилось только в 2017 году. Сейчас у сети четыре точки в Новосибирске. Сеть пыталась работать в Кемерово, однако владельцы приняли решение отозвать франшизу у местного партнера из-за нарушений санитарных норм.


Франшизы новосибирских рестораторов пользуются большим спросом у коллег из других регионов. Так, сеть Kung Pho, открывшаяся в конце прошлого года, уже успела обзавестись как минимум тремя партнёрами в других городах. А не работавшая до недавнего времени по франчайзингу сеть Kuzina объявила этой осенью о начале продажи франшизы. 

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