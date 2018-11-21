В Дзержинском районе внезапно перекрыли улицу
На месте появились бетонные блоки
Сегодня утром, 21 ноября, в Дзержинском районе Новосибирска перекрыли улицу Адриена Лежена.
«Проезд по улице Лежена со стороны улицы Кошурникова перекрыт! Ведутся строительные работы», — отмечается в группе «Рядом метро Золотая Нива | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
Бетонные блоки поставили рядом с домами на улице Кошурникова, 27 и 29.
На картах «Яндекса» пользователи также отметили дорожные работы, отметив, что перекрыты левый, средний и правые ряды.
Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить причины и время перекрытия.
На прошлой неделе в Новосибирске энергетики перекроют выезд с Ипподромской на Фрунзе на двое суток.
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Елена Громкова
Фото vk.com/ryadom_zolotayaniva (1), скриншот yandex.ru/maps (2)