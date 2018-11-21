Автобус с пассажирами влетел в стоявшую у обочины фуру: есть пострадавшие
На месте работали врачи скорой помощи и инспекторы ГИБДД
Утром в среду, 21 ноября, автобус ПАЗ врезался в стоявшую у обочины фуру на дороге под Новосибирском — на месте работало несколько машин скорой помощи.
Как рассказал корреспонденту НГС координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев, авария произошла около 8:00 на улице Химзаводской в Бердске.
«Фура "Фредлайнер" стояла в районе автобусной остановки напротив АЗС "Газпромнефть". Следовавший сзади неё пассажирский автобус ПАЗ по непонятным причинам жёстко "припечатался" в заднюю часть кузова длинномера. Приехав на место происшествия, водитель фуры отлучился на автозаправку, чтобы свериться с её работниками, правильным ли курсом он следует по Бердску. В этот момент автобус ПАЗ и "догнал" стоящую фуру», — рассказал Сергей Болдырев.
По его словам, на месте аварии работали сотрудники ГИБДД и три машины скорой помощи.
«ПАЗ был с пассажирами, вёз людей. После аварии одну женщину вроде бы увезли на скорой, но, как сказали очевидцы, травмы у неё несерьёзные», — добавил координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев.
На днях пассажирский автобус сбил пожилую женщину в Кировском районе Новосибирска — пострадавшую с места аварии увезли в больницу.
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Александр Сильченко
Фото и видео vk.com/autoberdsk