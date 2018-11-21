Автобус с пассажирами влетел в стоявшую у обочины фуру: есть пострадавшие

На месте работали врачи скорой помощи и инспекторы ГИБДД

После аварии на месте видели три экипажа скорой помощи
После аварии на месте видели три экипажа скорой помощи


Утром в среду, 21 ноября, автобус ПАЗ врезался в стоявшую у обочины фуру на дороге под Новосибирском — на месте работало несколько машин скорой помощи.


Как рассказал корреспонденту НГС координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев, авария произошла около 8:00 на улице Химзаводской в Бердске.


«Фура "Фредлайнер" стояла в районе автобусной остановки напротив АЗС "Газпромнефть". Следовавший сзади неё пассажирский автобус ПАЗ по непонятным причинам жёстко "припечатался" в заднюю часть кузова длинномера. Приехав на место происшествия, водитель фуры отлучился на автозаправку, чтобы свериться с её работниками, правильным ли курсом он следует по Бердску. В этот момент автобус ПАЗ и "догнал" стоящую фуру», — рассказал Сергей Болдырев.


По его словам, на месте аварии работали сотрудники ГИБДД и три машины скорой помощи.


«ПАЗ был с пассажирами, вёз людей. После аварии одну женщину вроде бы увезли на скорой, но, как сказали очевидцы, травмы у неё несерьёзные», — добавил координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев.


Одну из пассажирок автобуса увезли в больницу
Одну из пассажирок автобуса увезли в больницу


На днях пассажирский автобус сбил пожилую женщину в Кировском районе Новосибирска — пострадавшую с места аварии увезли в больницу.

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