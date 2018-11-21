Пассажирку Renault увезли на скорой после ДТП на Красном проспекте

На выезде с Октябрьской магистрали машина столкнулась с Hyundai

Авария произошла на пересечении Красного проспекта и Октябрьской магистрали
Авария произошла на пересечении Красного проспекта и Октябрьской магистрали


Утром в среду, 21 ноября, Renault Trafic и Hyundai Grand Starex сошлись в ДТП на перекрёстке Красного проспекта и Октябрьской магистрали в Центральном районе Новосибирска — в столкновении пострадала 29-летняя пассажирка одной из машин.


Авария случилась в 6:40, рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.


«Водитель 1986 года рождения на автомобиле Renault Trafic двигался по улице Октябрьская магистраль со стороны улицы Серебренниковской в сторону улицы Красный проспект, и в пути следования <…> произошло столкновение с автомобилем Hyundai Grand Starex под управлением водителя 1966 года рождения, который двигался по улице Красный проспект со стороны улицы Орджоникидзе с левым поворотом на улицу Октябрьская магистраль», — описала ситуацию старший инспектор.


На перекрёстке столкнулись Renault Trafic и Hyundai Grand Starex
На перекрёстке столкнулись Renault Trafic и Hyundai Grand Starex


Как сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс», ДТП случилось после того, как перед Renault начал разворачиваться троллейбус. «Водитель Renault нажал на тормоз, машину занесло и выкинуло на встречку, где он столкнулся с Hyundai. Пассажирку Renault увезли на скорой», — рассказали в «Альянсе».


Анна Варновская уточнила, что пострадавшей пассажирке Renault 29 лет, её точный диагноз пока неизвестен.


Авария не обошлась без пострадавших
Авария не обошлась без пострадавших


После ДТП пассажирку Renault увезли врачи
После ДТП пассажирку Renault увезли врачи


На прошлой неделе возле кинотеатра «Победа» прошла акция, приуроченная ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. Новосибирцы принесли зажжённые свечи и цветы к символической фигуре погибшего человека, которую разместили на асфальте перед кинотеатром.

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