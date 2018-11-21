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В Октябрьском районе загорелся дом: из-за пожара погиб мужчина

Дом начал полыхать в пять часов утра

Причину пожара эксперты ещё выясняют
Причину пожара эксперты ещё выясняют

Рано утром 21 ноября в Октябрьском районе Новосибирска загорелись частный дом и надворные постройки — на пожаре погиб мужчина.


Трагедия случилась во 2-м Инюшенском переулке.


«Муж в пять утра собирался на работу, вышел <…> на улицу, увидел, что через улицу от нас горит дом. Разбудил меня. Пожарная уже подъезжала. <…> В общем, горел соседский дом рядом с моей сестрой — она на соседней улице живёт. Пламя перекинулось уже на сарай сестры, она с семьёй вовремя успели покинуть дом. Хозяйка горевшего дома была также на улице», — рассказала корреспонденту НГС очевидица пожара в переписке в соцсети «ВКонтакте».


Как сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией, на пожаре погиб 56-летний мужчина.


В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что частный дом во 2-м Инюшенском переулке загорелся в 4:57. «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом и надворные постройки горели открытым огнём», — описали ситуацию в ведомстве.


В МЧС уточнили, что в итоге огонь уничтожил и сам дом, и постройки во дворе. Общая площадь пожара достигла 114 квадратных метров. На месте работали 30 пожарных.


«Причина пожара устанавливается», — добавили в пресс-службе.


Сгорели и дом, и надворные постройки
Сгорели и дом, и надворные постройки


Ранее в Новосибирской области начался суд над 30-летним жителем посёлка Степной Искитимского района — его обвиняют в смерти пятерых детей во время пожара.

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