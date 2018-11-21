Новосибирцы пожаловались на низкую зарплату — начальство пригрозило их уволить

Горожане признались в том, что им не хватает денег

42% опрошенных горожан хотя бы раз просили начальство о прибавке к зарплате, но так ничего и не добились

Почти 80% новосибирцев, опрошенных порталом по поиску работы Зарплата.ру, мечтают о повышении зарплаты.







Специалисты портала опросили 960 жителей Новосибирска, чтобы узнать, когда они в последний раз получали прибавку к зарплате.







«35% опрошенных отметили, что за последний год им уже повышали зарплату. 24% новосибирцев получали последнюю прибавку в период с 2016 по 2018 годы, а 20% — в период с 2014 по 2015 годы. У 14% респондентов повышение зарплаты было более четырёх лет назад, а у 7% — никогда», — рассказали в пресс-службе портала Зарплата.ру.







Также исследование показало, что 79% опрошенных горожан уверены, что им давно пора повысить зарплату, потому что они это заслужили.







Треть опрошенных признались, что никогда не поднимали вопрос о повышении зарплаты при общении со своим начальником. 24% опрошенных утверждают, что разговор с руководителем когда-то позволил им добиться прибавки. А 42% респондентов хотя бы раз обсуждали этот вопрос с работодателем, но повышения так и не добились.







«В числе самых популярных причин отказа работодателей в повышении зарплаты респонденты назвали отсутствие средств в бюджете компании и необходимость увеличить выплаты всем сотрудникам отдела, а не конкретному специалисту. Также часто руководители предлагали новосибирцам уволиться, если их не устраивает размер оплаты труда», — отмечают авторы исследования.





К началу ноября предприятия Новосибирской области накопили долги по зарплате на 42 миллиона рублей. Самыми неплатёжеспособными оказались работодатели из строительной отрасли, сфер сельского хозяйства и лесозаготовок.

