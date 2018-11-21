подробности Хоккейный клуб «Сибирь» обзавёлся новым форвардом из США За новосибирскую команду теперь будет играть 26-летний Шейн Принс

Шейну Принсу 26 лет — он успел поиграть в НХЛ и Европе Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» пополнился новым игроком: им стал нападающий Шейн Принс.



«Хоккейный клуб "Сибирь" приобрёл права на 26-летнего американского нападающего Шейна Принса у ХК "Витязь"», — сообщили в пресс-службе новосибирской команды.



В ХК «Сибирь» уточнили, что Шейн Принс родился 16 ноября 1992 года в Рочестере (США). На драфте Национальной хоккейной лиги его выбрал клуб «Оттава». В НХЛ нападающий дебютировал в сезоне 2014/2015. Всего в Национальной хоккейной лиге он сыграл 128 матчей, в розыгрыше Кубка Стэнли — 11.

Прошлым летом форвард перебрался в Европу, подписав контракт со швейцарским хоккейным клубом «Давос».

После неудачного начала этого сезона хоккейная «Сибирь» одержала три победы подряд — накануне она с минимальным счётом обыграла уфимский «Салават Юлаев».

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Ольга Хмелевская

Фото hcsibir.ru

