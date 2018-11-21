Видео: сэйвы вратарей «Сибири» возглавили топ лучших за неделю
Дэнни Тэйлор и Алексей Красиков отличились в матчах прошедшей недели
Континентальная хоккейная лига составила рейтинг лучших моментов недели — первую и вторую строчки топа сэйвов заняли Дэнни Тэйлор и Алексей Красиков.
«<…> на второй позиции феноменальное «спасение» от новосибирца Алексея Красикова, успевшего закрыть пустой угол. Ну а победитель - ещё один вратарь «Сибири». Дэнни Тэйлор. Смотрите на его прыжок и наслаждайтесь мастерством!», — говорится в сообщении КХЛ.
Вчера «Сибирь» всухую обыграла уфимский «Салават Юлаев».
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Маша Вьюн
Фото vk.com/hcsibir1962
Видео khl.ru