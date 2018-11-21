Видео: сэйвы вратарей «Сибири» возглавили топ лучших за неделю

Дэнни Тэйлор и Алексей Красиков отличились в матчах прошедшей недели

Дэнни Тейлор стал лучшим вратарем прошлой недели
Дэнни Тейлор стал лучшим вратарем прошлой недели


Континентальная хоккейная лига составила рейтинг лучших моментов недели — первую и вторую строчки топа сэйвов заняли Дэнни Тэйлор и Алексей Красиков.


«<…> на второй позиции феноменальное «спасение» от новосибирца Алексея Красикова, успевшего закрыть пустой угол. Ну а победитель - ещё один вратарь «Сибири». Дэнни Тэйлор. Смотрите на его прыжок и наслаждайтесь мастерством!», — говорится в сообщении КХЛ.


Вчера «Сибирь» всухую обыграла уфимский «Салават Юлаев».



Прочтений: 313

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено