Видео: сэйвы вратарей «Сибири» возглавили топ лучших за неделю

«<…> на второй позиции феноменальное «спасение» от новосибирца Алексея Красикова, успевшего закрыть пустой угол. Ну а победитель - ещё один вратарь «Сибири». Дэнни Тэйлор. Смотрите на его прыжок и наслаждайтесь мастерством!», — говорится в сообщении КХЛ.

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Маша Вьюн

Фото vk.com/hcsibir1962

Видео khl.ru

