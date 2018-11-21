Новосибирск вошел в десятку самых спортивных городов России

62% опрошенных сказали, что занимаются фитнесом





Независимое агенство Zoom Market опубликовало рейтинг самых спортивных городов России — Новосибирск занял в нем седьмое место. Тройку лидеров возглавляет Москва, на втором месте — Махачкала, затем идет Омск.







Всего в рейтинге двадцать позиций — из сибирских городов, кроме Новосибирска и Омска, в список вошли Челябинск (13-е место), Иркутск (16-е место) и Красноярск (18-е место).







Список составлен на основе социологического опроса. Респондентов спрашивали, занимаются ли они спортом, где они это делают и какие виды спорта предпочитают.







«На вопрос о том, какие виды спорта предпочитают россияне, 62% респондентов указали, что посещают фитнес-клубы. 21% из опрошенных указали, что посещают различные секции единоборств и кроссфита, а 15% занимаются бегом, велоспортом и воркаутом. Стоит отметить, что футболом и хоккеем занимаются не более 2% россиян», — говорится в тексте исследования.







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