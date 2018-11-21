Элитный микрорайон на день остался без воды

Водоснабжения не было больше пятнадцати часов

Жителей предупредили об отключении воды

Больше десяти домов в микрорайоне «Европейский берег» остались без воды на день: водоснабжение отключили в девять утра и не включают до сих пор — об этом в редакцию НГС сообщили жители микрорайона.







«Объявление [об отключении воды] было с вечера вчерашнего дня, отключили в половине десятого, обещали включить в восемь. Управляющая компания ссылается на владельца сети, поэтому ничего не знает. Обещают включают включить к утру. Я посчитал по «2ГИСу», больше двух тысяч квартир без воды», — рассказал корреспонденту НГС житель микрорайона Александр Соловьев.







Дома, в которых отключили воду





По информации из социальных сетей, воду отключают уже второй раз за месяц.







В единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска подтвердили информацию об отключении воды и пояснили, что воду отключили из-за утечки на пожарном гидранте.







В эти выходные из-за аварии в Бердске улицу Рогачёва затопило фекалиями.





Кроме аварий, связанных с водоснабжением, в Новосибирске с начала отопительного сезона нашли 861 повреждение на тепломагистралях — коммунальщики связывают это с низкими тарифами и изношенными магистралями.