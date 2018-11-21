Элитный микрорайон на день остался без воды

Водоснабжения не было больше пятнадцати часов

Жителей предупредили об отключении воды
Жителей предупредили об отключении воды

Больше десяти домов в микрорайоне «Европейский берег» остались без воды на день: водоснабжение отключили в девять утра и не включают до сих пор — об этом в редакцию НГС сообщили жители микрорайона.


«Объявление [об отключении воды] было с вечера вчерашнего дня, отключили в половине десятого, обещали включить в восемь. Управляющая компания ссылается на владельца сети, поэтому ничего не знает. Обещают включают включить к утру. Я посчитал по «2ГИСу», больше двух тысяч квартир без воды», — рассказал корреспонденту НГС житель микрорайона Александр Соловьев.


Дома, в которых отключили воду
Дома, в которых отключили воду


По информации из социальных сетей, воду отключают уже второй раз за месяц.


В единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска подтвердили информацию об отключении воды и пояснили, что воду отключили из-за утечки на пожарном гидранте.


В эти выходные из-за аварии в Бердске улицу Рогачёва затопило фекалиями. 


Кроме аварий, связанных с водоснабжением, в Новосибирске с начала отопительного сезона нашли 861 повреждение на тепломагистралях — коммунальщики связывают это с низкими тарифами и изношенными магистралями

Прочтений: 1405

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено