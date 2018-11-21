Элитный микрорайон на день остался без воды
Водоснабжения не было больше пятнадцати часов
Больше десяти домов в микрорайоне «Европейский берег» остались без воды на день: водоснабжение отключили в девять утра и не включают до сих пор — об этом в редакцию НГС сообщили жители микрорайона.
«Объявление [об отключении воды] было с вечера вчерашнего дня, отключили в половине десятого, обещали включить в восемь. Управляющая компания ссылается на владельца сети, поэтому ничего не знает. Обещают включают включить к утру. Я посчитал по «2ГИСу», больше двух тысяч квартир без воды», — рассказал корреспонденту НГС житель микрорайона Александр Соловьев.
По информации из социальных сетей, воду отключают уже второй раз за месяц.
В единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска подтвердили информацию об отключении воды и пояснили, что воду отключили из-за утечки на пожарном гидранте.
В эти выходные из-за аварии в Бердске улицу Рогачёва затопило фекалиями.
Кроме аварий, связанных с водоснабжением, в Новосибирске с начала отопительного сезона нашли 861 повреждение на тепломагистралях — коммунальщики связывают это с низкими тарифами и изношенными магистралями.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Маша Вьюн
Фото Ярослав Рюриков, скриншот 051.novo-sibirsk.ru