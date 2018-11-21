На Красном проспекте откроется магазин женской одежды, в котором можно выпить и закусить

Это будет первый бутик итальянской марки в России

Магазин занял место закрывшегося цветочного салона
Магазин занял место закрывшегося цветочного салона


Магазин итальянского бренда женской одежды Cuvée откроется в здании на Красном проспекте, 22 в центре Новосибирска в ближайшие выходные. Это проект владельца сети Bizzarro Валерия Зеленова, который придумал для продвижения новой марки необычный формат.


Магазин Cuvée занял небольшое помещение на первом этаже исторического здания — дома купцов Сурикова и Молчанова. Сама марка была создана несколько лет назад в Италии молодыми выпускниками Института Марангони (Istituto Marangoni — частный итальянский вуз, который готовит специалистов в сфере моды). Это одежда, рассчитанная на женщин 25-35 лет, розничная цена платья без скидок может составлять 6-8 тысяч рублей. Сейчас вещи под этой маркой продаются в России в многочисленных интернет-магазинах, а также в мультибрендовых бутиках, например, в тех же Bizzarro, но отдельных торговых точек у марки в России пока нет, рассказал Валерий Зеленов.


Как и сама одежда, дизайн магазина выдержан в стилистике минимализма
Как и сама одежда, дизайн магазина выдержан в стилистике минимализма


Решив торговать новым брендом отдельно, предприниматель захотел оживить привычный формат магазина одежды.


«Ещё в "Биззарро" мы практиковали угощения для посетителей магазина, когда во время каких-то акций предлагали всем бокал просекко (игристое итальянское вино. — Прим. ред.). Однако люди реагировали на это настороженно, ожидая в таком подарке подвоха. Вот мы и решили: почему бы не совместить магазин одежды и аперитив-бар», — рассказал Валерий Зеленов.


По словам предпринимателя, выбор в баре будет достаточно скромным: три вида красного и три вида белого вин, а также одно розовое, игристое и один простой коктейль. Напитки будут продаваться бокалами по 290 рублей. Кухни в баре не будет, но к напиткам можно будет заказать только готовые закуски — орешки, копчености, сыр, фрукты и т.д.



«Это место для девушек. Куда бы они могли зайти без мужчин, выпить по бокалу, примерить какие-то вещи и, возможно, отправиться дальше в какие-то заведения», — объясняет Зеленов. Он заявил, что надеется на то, что после бокала-другого посетительницы, возможно, будут более решительны в плане покупок.


Сейчас в магазине уже закончен ремонт и завершается монтаж торгового оборудования. В тестовом режиме магазин должен начать работать уже в ближайшие выходные.


Совмещение торговли непродовольственными товарами и ресторанного бизнеса — довольно редкая для Новосибирска практика. Так, например, магазин «Коллекция пустяков» и кофейня «Кардамон» принадлежат одному владельцу и составляют, по сути, единый комплекс. Но формально они находятся в разных, пусть и смежных, помещениях.


В баре при магазине можно будет только выпить и немного закусить, но кухни в заведении не предусмотрено
В баре при магазине можно будет только выпить и немного закусить, но кухни в заведении не предусмотрено


Куда чаще можно встретить ситуацию, когда магазин обзаводится внутри посадочными местами, где можно съесть и выпить купленные в торговой точке готовые блюда. Так, например, поступают в кузбасской сети «Калина-Малина». Закусочная зона есть и в магазине русской кухни «Добрянка», расположенном в ТРЦ «Эдем».

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