Хоккей: «Сибирь» всухую обыграла уфимский «Салават Юлаев»

Первая забитая шайба «Сибири» в ворота соперников принесла победу команде во всей игре

Игра проходила в новосибирском ледовом дворце спорта «Сибирь»
Игра проходила в новосибирском ледовом дворце спорта «Сибирь»


Сегодня, 20 ноября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла уфимский «Салават Юлаев» со счётом 1:0. 


Счёт в матче открыла «Сибирь»: на 13-й минуте Данил Романцев забил шайбу в ворота соперников. 


В первом периоде у новосибирской команды было одно удаление за задержку соперника: на 16-й минуте на скамью штрафников посадили защитника Романа Савченко, но через две минуты команда уже играла в полном составе.


Единственная забитая шайба «Сибири» в ворота соперников


Второй и третий периоды не принесли командам забитых шайб.


Третий период не обошёлся без травм для новосибирской команды. На 47-й минуте игры защитник «Сибири» Николай Демидов получил рассечение: врачи зашивали рану прямо на скамейке. 


Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков.


В воскресенье впервые за пять лет «Сибири» удалось обыграть московское «Динамо»: новосибирская команда забила шесть шайб в ворота соперников.

Прочтений: 1653

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено