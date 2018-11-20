Хоккей: «Сибирь» всухую обыграла уфимский «Салават Юлаев»

Первая забитая шайба «Сибири» в ворота соперников принесла победу команде во всей игре

Игра проходила в новосибирском ледовом дворце спорта «Сибирь»





Сегодня, 20 ноября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла уфимский «Салават Юлаев» со счётом 1:0.







Счёт в матче открыла «Сибирь»: на 13-й минуте Данил Романцев забил шайбу в ворота соперников.





В первом периоде у новосибирской команды было одно удаление за задержку соперника: на 16-й минуте на скамью штрафников посадили защитника Романа Савченко, но через две минуты команда уже играла в полном составе.





Единственная забитая шайба «Сибири» в ворота соперников





Второй и третий периоды не принесли командам забитых шайб.





Третий период не обошёлся без травм для новосибирской команды. На 47-й минуте игры защитник «Сибири» Николай Демидов получил рассечение: врачи зашивали рану прямо на скамейке.





Ворота «Сибири» защищал Алексей Красиков.







В воскресенье впервые за пять лет «Сибири» удалось обыграть московское «Динамо»: новосибирская команда забила шесть шайб в ворота соперников.

