«Я правильно выбрала работу»: лучшая воспитательница Новосибирска вошла в число лучших в стране
Финал конкурса пройдёт сегодня в Орле
Воспитатель из Новосибирска Ильмира Гудова вошла в число лауреатов конкурса «Воспитатель года России — 2018».
Как сообщается на официальном сайте конкурса, сибирячка стала одним из 15 призёров. На состязании она представляет детский сад
«Эмоции переполняют! Это незабываемые дни. Педагоги со всей страны, такие разные — внешность, менталитет, характер, диалект, но все идут по широкой дороге под названием "детство". Сегодня последнее испытание третьего тура — волнительно и ответственно, но когда я прочла отзывы новосибирцев на сайте [конкурса], то почувствовала прилив сил. Спасибо за поддержку, я её ощущаю! Чем отличаюсь от остальных? Своей дружной командой! Всё-таки в своё время я правильно выбрала город для жизни и место для работы», — рассказала Ильмира Гудова корреспонденту НГС.
В детском саду
«Она всегда инициативная, всегда, когда что-то новое [появляется], берёт на заметку и внедряет в свою деятельность. С родителями очень хорошие отношения, и дети отзываются положительно.
У неё дополнительная специальность эколога — она помогает в развитии познавательного интереса детей, много рассказывает им о животных, живом мире, планетах».
Среди других лауреатов — воспитатели из Санкт-Петербурга, а также Московской, Архангельской, Челябинской, Липецкой, Томской областей, Краснодарского, Красноярского краёв и других регионов. Конкурс «Воспитатель года» проходит в Орле. Среди заданий, которые предстояло выполнить участникам, были сочинение на заданную тему, мастер-класс, участие в ток-шоу и другие испытания.
Победителя выберут 21 ноября. Проголосовать за участника можно, отправив SMS со словом «воспитатель» и номером лауреата на номер 5544. Номер воспитательницы из Новосибирска — 7.
В конце сентября в честь Дня воспитателя НГС опросил самых красивых работниц новосибирских детсадов — они рассказали о забавных случаях с детьми.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Кирилл Шматков
Фото предоставлено Ильмирой Гудовой