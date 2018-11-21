«Я правильно выбрала работу»: лучшая воспитательница Новосибирска вошла в число лучших в стране

Финал конкурса пройдёт сегодня в Орле

Воспитательница из Новосибирска выступает под счастливым номером 7
Воспитательница из Новосибирска выступает под счастливым номером 7


Воспитатель из Новосибирска Ильмира Гудова вошла в число лауреатов конкурса «Воспитатель года России — 2018».


Как сообщается на официальном сайте конкурса, сибирячка стала одним из 15 призёров. На состязании она представляет детский сад № 44 «Мозаика» в Первомайском районе. 


«Эмоции переполняют! Это незабываемые дни. Педагоги со всей страны, такие разные — внешность, менталитет, характер, диалект, но все идут по широкой дороге под названием "детство". Сегодня последнее испытание третьего тура — волнительно и ответственно, но когда я прочла отзывы новосибирцев на сайте [конкурса], то почувствовала прилив сил. Спасибо за поддержку, я её ощущаю! Чем отличаюсь от остальных? Своей дружной командой! Всё-таки в своё время я правильно выбрала город для жизни и место для работы», — рассказала Ильмира Гудова корреспонденту НГС.


В детском саду № 44 рассказали, что Ильмира Гудова работает уже больше пяти лет, она занимается со старшей подготовительной группой: 


«Она всегда инициативная, всегда, когда что-то новое [появляется], берёт на заметку и внедряет в свою деятельность. С родителями очень хорошие отношения, и дети отзываются положительно. 


У неё дополнительная специальность эколога — она помогает в развитии познавательного интереса детей, много рассказывает им о животных, живом мире, планетах».


Среди других лауреатов — воспитатели из Санкт-Петербурга, а также Московской, Архангельской, Челябинской, Липецкой, Томской областей, Краснодарского, Красноярского краёв и других регионов. Конкурс «Воспитатель года» проходит в Орле. Среди заданий, которые предстояло выполнить участникам, были сочинение на заданную тему, мастер-класс, участие в ток-шоу и другие испытания. 


Победителя выберут 21 ноября. Проголосовать за участника можно, отправив SMS со словом «воспитатель» и номером лауреата на номер 5544. Номер воспитательницы из Новосибирска — 7.


В конце сентября в честь Дня воспитателя НГС опросил самых красивых работниц новосибирских детсадов — они рассказали о забавных случаях с детьми.

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