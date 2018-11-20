Влюблённый в Прагу новосибирец написал большую книгу, в которой опроверг туристические мифы

Он увлёкся столицей Чехии 8 лет назад, а потом написал 400-страничную книгу

Писатель и историк Алексей Гридин услышал от пражских гидов много исторических неточностей: чтобы их опровергнуть, он написал книгу
Писатель и историк Алексей Гридин услышал от пражских гидов много исторических неточностей: чтобы их опровергнуть, он написал книгу


Новосибирец Алексей Гридин выпустил «Книгу о Праге», в которой помимо различной информации об этом городе описал и развенчал популярные туристические мифы от экскурсоводов.


«Это был 2010 год — я впервые с семьёй был первый раз за границей, в Праге. И это была любовь с первого взгляда. С тех пор я был за границей несколько раз и практически всегда только в Праге. Она настолько вот меня зацепила, что я хочу бывать там чаще и знать о ней больше. И в какой-то момент мне захотелось об этом написать. Это было где-то в начале этого года, в феврале. И вот за полгода я написал книгу», — рассказал корреспонденту НГС автор «Книги о Праге» Алексей Гридин.


«Вообще, книг о Праге очень мало, на русском языке — тем более. <…> Очень много было времени потрачено, чтобы отделить реальность от выдумок гидов. Потому что существует такая альтернативная история Праги от гидов, где много баек, чтобы заинтересовать туристов экзотикой», — сообщил Гридин.


Книга на 400 страницах вышла на бумаге и в «цифре» 
Книга на 400 страницах вышла на бумаге и в «цифре» 


По словам Гридина, в книгу вошли легенды и истории о Праге, исторические факты, описание достопримечательностей, личные впечатления автора, фотографии, стихи о городе, среди авторов которых — Марина Цветаева и чешский нобелевский лауреат Ярослав Сейфер. 


Автор также развенчал несколько мифов о Праге, которые обычно рассказывают туристам экскурсоводы.


Например, один из мифов гласит, что при строительстве Карлова моста астрологи специально рассчитали точное время и дату закладки первого камня, чтобы из даты и времени получилось счастливое число — цифровой палиндром. Легенда также гласит, что камень в основании моста заложен королём Чехии Карлом IV, который сделал это своими руками в специально подобранное время — 5:31. Автор «Книги о Праге» — по образованию историк — утверждает, что в XIV веке время с точностью до минуты практически не считали, а сама история впервые появилась в источниках только в XVI веке.


Книгу на 400 страницах вышла в издательстве Ridero и доступна для заказа на бумаге и в цифровом издании.


Алексей Гридин — автор нескольких фантастических сборников, изданных в середине 2000 годов, но в настоящее время он работает копирайтером.


Ещё один новосибирец, Денис Соболев, издал в конце лета первую книгу из художественной трилогии «Говорящий с травами»: роман повествует о мальчике Матвее, который родился и жил в тайге. А в начале ноября новосибирский писатель Андрей Орлов выпустил мистический детектив об артефакте кремлёвских магов и Музее смерти.

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