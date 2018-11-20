Удобно для всех: парковку у нового ЛДС сделают в 300 метрах от стадиона

Рядом с самой ареной машины поставят спортсмены и посетители из «льготных категорий»

Ранее сообщалось, что парковка у нового ЛДС будет вмещать 1900 машин
Ранее сообщалось, что парковка у нового ЛДС будет вмещать 1900 машин


В министерстве строительства Новосибирской области прокомментировали информацию о сокращении парковочных мест у нового ЛДС на левом берегу Оби — парковку для посетителей спортивных матчей сделают в 300 метрах от новой арены.

Проект постановления об уменьшении парковки в три раза был опубликован на днях на сайте мэрии Новосибирска. Согласно проекту, планируется уменьшить парковку с 1500 до 450 мест.

«По правилам землепользования участка, на котором возводится ледовая арена, должно располагаться не менее 1500 парковочных мест. Непосредственно в границах земельного участка ледовой арены будет оборудовано порядка 500 мест парковки, предназначенных для спортсменов и льготных категорий граждан. 


Ещё порядка 1000 парковочных мест будет оборудовано на площадке в трёхстах метрах от комплекса ледовой арены 


— это территория между метромостом и дамбой Октябрьского моста, в 300 метрах от комплекса ледовой арены», — сообщили корреспонденту НГС в министерстве строительства Новосибирской области.


Территорию вокруг новой арены планируют обустроить к 1 июня 2022 года, а через месяц, 30 июня, будет полностью готова и сама ледовая арена
Территорию вокруг новой арены планируют обустроить к 1 июня 2022 года, а через месяц, 30 июня, будет полностью готова и сама ледовая арена


В минстрое добавили, что уменьшение парковки рядом со спорткомплексом планируется для удобного прохода посетителей от станции метро «Спортивная» к новому ЛДС.


Ранее сообщалось, что парковка у нового ЛДС должна вмещать не менее 1900 автомобилей, а сам комплекс будет вмещать более 10 тысяч зрителей.


Городские власти представили план по развитию Новосибирска в преддверии Молодежного чемпионата мира по хоккею. Он состоится в столице Сибири в 2023 году. Главную арену чемпионата собираются построить на улице Немировича-Данченко. Большой акцент будет сделан на развитие всего левого берега. Так, к чемпионату мэрия обещает открыть станцию метро «Спортивная» и реконструировать дамбу Октябрьского моста. На новую ледовую арену предполагается выделить 150 миллионов рублей.

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