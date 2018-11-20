Грабёж, которого не было: полиция опубликовала видео с нападением ради сумки с 2 миллионами

Видео сняла камера наблюдения на улице Некрасова — это была инсценировка

Новосибирская полиция опубликовала видео с инсценировкой нападения на бизнесмена, который заявил о том, что у него сорвали сумку с 2 миллионами 280 тысячами рублей.





В опубликованном ролике показана сцена встречи мужчины, у которого была сумка якобы с деньгами, и подставного нападавшего. Они встречаются перед камерами дома на улице Некрасова, а потом вместе уходят из кадра.





«Дождавшись, когда мужчина с деньгами зайдет в поле зрения камер видеонаблюдения, установленных на доме, так называемый "преступник" подошел к нему и, взяв за руку, отвел за угол дома, где тот передал ему свою сумку, в которой ничего не было, а также мобильный телефон. После этого "потерпевший" сообщил о случившемся в полицию», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.









В областном управлении МВД сообщили, что 30-летний новосибирец заявил о нападении в полицию 30 июля 2018 года.





«Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 "Центральный" Управления МВД России по городу Новосибирску приступили к осуществлению неотложных оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие тяжкого преступления в отношении новосибирца. Полицейскими были установлены и опрошены лица, обладающие информацией о предстоящей встрече, просмотрены и проанализированы камеры видеонаблюдения, а также установлены возможные очевидцы и мотивы преступления», — уточнили в МВД.





В результате оказалось, что преступления не было.





Как поясняли накануне в областной прокуратуре, новосибирец не хотел отдавать заём своему партнёру по бизнесу и решил притвориться жертвой разбойного нападения.





По информации ведомства, для инсценировки нападения обвиняемый обратился к своему знакомому. Сцену с налётом они разыграли вечером 30 июля 2018 года.





Как рассказывал корреспонденту НГС заместитель прокурора Центрального района Новосибирска Виталий Зулин, место для инсценировки обвиняемый выбрал заранее: ему нужно было, чтобы на соседнем доме были камеры наблюдения и разыгранная сцена попала на видео. При этом знакомому он не сознался, что после нападения собирается обратиться в полицию.





«Просто сказал, что так нужно — временно отсрочить выплату платежа», — пояснил заместитель прокурора.





Теперь бизнесмен пойдёт под суд — его обвиняют в заведомо ложном доносе (ч. 3 ст. 306 УК РФ).