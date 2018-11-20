Nissan объявил цены на новый X-Trail с педалью для багажника

Новый кроссовер распознаёт пешеходов и позволяет открывать багажник взмахом ноги

X-Trail визуально стал другим
X-Trail визуально стал другим


Российский офис Nissan раскрыл цены и комплектации обновленного кроссовера X-Trail, который является для марки драйвером продаж в России наряду с моделью Qashqai. Автомобиль визуально изменился, получил другие фары, решетку радиатора, бамперы. Появилось множество электронных помощников. Цены при этом повысились: базовая версия стоит теперь 1 574 000 рублей против прежних 1 543 000 рублей. 


Изменились подвеска и рулевое управление X-Trail
Изменились подвеска и рулевое управление X-Trail


«Добавились умные функции Nissan Intelligent Mobility — это парковка, распознавания различные, остановка перед препятствиями. Свободные руки для багажника, то есть сенсор сзади появился. Добавилась тёплая функция, обогрев рулевого колеса», — сообщила НГС Юлия Чепугачева, руководитель отдела маркетинга компании «Сибирские моторы» (официальный дилер Nissan в Новосибирске).


Салон X-Trail
Салон X-Trail


Инженеры Nissan модернизировали в кроссовере шумоизоляцию, подвеску и рулевое управление. Появилась система Яндекс.Авто (в комплектациях LE Yandex и SE Yandex). Отпирание багажника происходит при помощи «виртуальной педали» — под задним бампером надо провести ногой. 


В моторную гамму вошли 1,6-литровый дизельный двигатель dCi мощностью 130 л.с., бензиновые моторы объемом 2,0 и 2,5 литра мощностью 144 и 171 л.с. Коробка передач — механика или вариатор Xtronic CVT.


Максимальная цена автомобиля в богатой комплектации LE Top достигает 2 234 000 рублей. Конкурирует X-Trail с кроссоверами Toyota RAV4, KIA Sportage, Škoda Kodiaq.


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