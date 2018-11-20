НГТУ получил 64 миллиона от министерства: теперь в вузе сделают 3D-принтер для металлов

Федеральный грант вуз получил за подтверждение статуса опорного университета





Министерство науки и высшего образования РФ выделит новосибирскому вузу 64 миллиона рублей — на эти деньги в НГТУ планируют разработать инновационный 3D-принтер по металлу.





Информацию о выделении НГТУ субсидии сообщили сегодня в пресс-службе университета.





«Новосибирский вуз вошел в первую группу опорных университетов, которые получат по 63,96 миллиона рублей из федерального бюджета. Деньги будут потрачены на цели стратегического развития НГТУ. Одна из них — создание центра аддитивных технологий на механико-технологическом факультете. Этот центр, в частности, должен завершить разработку инновационного 3D-принтера по металлу, который сможет не только распечатывать детали, но и менять свойства металлов прямо в процессе работы над деталью», — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.





По его словам, на выделенные деньги университет закупит новое оборудование и новое программное обеспечение.





«Деньги пойдут и на командировки молодых ученых, которые смогут участвовать в крупнейших конференциях и посещать ведущие мировые научные центры. <…> руководство вуза будет платить сотрудникам премии за статьи, опубликованные в ведущих научных журналах. Это в том числе будет способствовать улучшению позиций вуза в международных рейтингах университетов», — добавил Юрий Лобанов.





Справка: Программа опорных вузов работает в России с 2016 года. Опорным вузом Новосибирской области является НГТУ. Всего в России 33 опорных вуза, в Сибири кроме НГТУ это Алтайский госуниверситет, Кемеровский госуниверситет, Омский государственный технический университет, Сибирский государственный медицинский университет (Томск) и Сибирский государственный университет им. Решетнёва (Красноярск).



В начале месяца стало известно, что Новосибирский государственный университет и Новосибирский государственный технический университет вошли в рейтинг лучших мировых вузов, в которых изучают и преподают физические науки, составленный журналом Times Higher Education (THE).