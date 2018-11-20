Пробка во все стороны: на площадь Ленина вышли регулировщики
Из-за неработающих светофоров водители встали в вечернюю пробку намного раньше часа пик
Днём во вторник, 20 ноября, на перекрёстке улицы Орджоникидзе и Красного проспекта в центре Новосибирска погасли светофоры.
Отметка о неработающем светофоре появилась на Яндекс.Картах в 15:29. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении информацию об отключении светофора подтвердили.
«Бригада на месте работает, и экипаж ГИБДД регулирует перекрёсток. Перезапуск оборудования после перебоя электроэнергии», — сообщили корреспонденту НГС в СМЭУ.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по перекрёстку значительно затруднено. Скорость машин в потоке в 16:31 не превышала 5–7 км/ч.
В конце июля из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)