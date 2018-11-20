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«В металлолом не сдам»: новосибирский бизнесмен предложил забрать соболей из центра города

Желающих взять себе скульптуру становится всё больше

Автор письма готов не только перевезти скульптуру за свои деньги, но и содержать её внешний облик в нормальном виде
Автор письма готов не только перевезти скульптуру за свои деньги, но и содержать её внешний облик в нормальном виде

Новосибирский бизнесмен предложил забрать композицию «Сибирские просторы» с пересечения Красного проспекта и Октябрьской магистрали — он готов установить её в Ленинском районе. 


С письмом о просьбе перенести конструкцию в мэрию обратился председатель потребительского кооператива (ПК) «Толмачёвский» Алексей Кузнецов. Копия письма с печатью канцелярии мэрии о принятии к рассмотрению есть в распоряжении НГС. ПК «Толмачёвский» управляет микрорайоном «Пригородный простор» на Толмачёвском шоссе.


Председатель кооператива «Толмачёвский» Алексей Кузнецов подтвердил корреспонденту НГС, что готов понести все финансовые затраты. «Прямой финансовой заинтересованности, конечно, нет. Я не сдам его в металлолом, не продам никому. Это развитие нашей территории в части культуры. <...> Хочу, чтобы жителей микрорайона "Пригородной простор" объединяло что-то такое личное, не просто штамп в паспорте», — пояснил Кузнецов.


Установка и открытие архитектурно-художественной композиции «Сибирские просторы» было приурочено к 115-летию Новосибирска, которое отмечали в 2008 году. Её создали по проекту бывшего главного художника города Юрия Бурики и архитекторов Алексея Коваленко и Евгения Боярищева. По концепции авторов, композиция отражает историю присоединения Сибири к России.


Что бы вы сделали со скульптурой «Сибирские просторы» в центре Новосибирска? 

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  • Оставил бы на прежнем месте
  • Увёз бы её из центра города в другой район
  • Скульптура некрасивая — её вообще надо убрать
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Неделю назад в мэрию поступило несколько предложений забрать композицию «Сибирские просторы». Когда заявителям предложили перевезти памятник за свой счёт, они отказались, рассказывала НГС начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.


Этим летом соболей уже хотел забрать застройщик жилого комплекса «Спектр» в Кольцово — он попросил мэра подарить ему соболей.

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