Заткнуть трубу деньгами: СГК объяснила коммунальные аварии в Новосибирске низкими тарифами

Коммунальщики утверждают, что сейчас в городе слишком низкие тарифы

В 2019 году тарифы подорожают минимум на 2%. Это вызвано повышением НДС
В 2019 году тарифы подорожают минимум на 2%. Это вызвано повышением НДС


В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, что больше всего аварий на теплосетях случается в городах с низкими тарифами на отопление — в Новосибирске магистрали изношены сильнее всего.


По информации пресс-службы СГК, в Новосибирске с начала отопительного сезона нашли 861 повреждение на тепломагистралях.


«По 26 повреждений на каждый 100 км тепловых сетей. Большая часть повреждений — 88% на 15 ноября — была оперативно устранена сотрудниками теплосетевых компаний СГК. На оставшихся работы ведутся», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.


Коммунальщики утверждают, что все аварии в Новосибирске случаются на тепломагистралях, которые проложили больше 20 лет назад.


«В Новосибирске возраст трубы, которая оставила без тепла часть жителей города, составил 55 лет. Количество выявленных повреждений напрямую коррелирует с состоянием тепловых сетей города и степенью их износа. По данным СГК, в Новосибирске доля теплотрасс, эксплуатирующихся с превышением срока эксплуатации, наибольшая среди всех городов работы компании и составляет 62%», — говорят в СГК.


В СГК утверждают, что в Новосибирске сегодня самые низкие тарифы на тепловую энергию.


«В частности, во втором полугодии 2018 года тариф в Новосибирске составляет 1075 рублей за гигакалорию (без учета НДС), в Новокузнецке — 1224 рубля (без учета НДС). Для сравнения, в Красноярске тариф на тепловую энергию сегодня — 1370 рублей (без учета НДС). Доля изношенных сетей там существенно ниже, чем в Новосибирске, и оценивается в 46%. Потери тепловой энергии на сетях Красноярска составляют 13%, Новосибирска — 27%. При этом на 1 км тепловых сетей Красноярска выделяется на 20% больше средств, чем в Новосибирске», — приводят данные коммунальщики.


На днях стало известно, что тарифы на тепло в Новосибирске и области могут вырасти в июле 2019 года. Источник, близкий к СГК, сообщал, что незначительный рост тарифов может произойти и с 1 января 2019 года — соответственно росту НДС, который повышен с 18% до 20%.


Спустя несколько дней премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации платы за коммунальные услуги в следующем году в два этапа, сообщили в пресс-службе правительства. Такая схема была предложена в связи с повышением НДС с 1 января с 18% до 20%.


На прошлой неделе в Новосибирске подняли другие тарифы — на проезд в общественном транспорте. Они вступят в силу 1 декабря. 

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