Бывшего полицейского отдали под суд за взятки от продавца фруктов

В полиции обвиняемый уже не работает





В Новосибирске под суд пойдёт бывший участковый, которого обвиняют в мелком взяточничестве.







По версии обвинения, летом 2018 года участковый уполномоченный отдела полиции № 5 «Дзержинский» получил 4 тысячи рублей от продавца фруктов в обмен на обещание не наказывать его за незаконную торговлю, рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Елена Мельчинская.







Как следует из материалов уголовного дела, взятки участковому давал продавец, торгующий возле дома № 60/3 по улице Трикотажной. В первый раз, 9 июля, полицейский взял у торговца 2000 рублей.







«Осознавая, что является должностным лицом, [он] в силу должностных обязанностей должен был в случае выявления <...> незаконной торговли, соответственно, составить административный протокол по 14.1 [КоАП РФ], но вместо этого за денежное вознаграждение он решил, что протокол составлять не будет», — описала ситуацию помощник прокурора.







По её данным, в следующий раз, 3 августа, продавец фруктов принёс участковому 500 рублей, а 13 августа — ещё 1500. После получения этих денег полицейский разыграл перед торговцем сцену: сделал вид, что звонит другому сотруднику и договаривается с ним о том, что продавца не накажут за незаконную торговлю.







«На самом деле он никому и не звонил, никого не просил не привлекать его. <…> Это его участок был, ему никому не нужно было звонить — он сам его должен был привлечь к административной ответственности за незаконную торговлю, но не стал этого делать», — пояснила Елена Мельчинская.







По её словам, в итоге торговец обратился в полицию и сообщил, что участковый берёт взятки. После служебной проверки сотрудника уволили. Свою вину он признал, уточнила помощник прокурора.







Теперь бывший полицейский пойдёт под суд по обвинению в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В понедельник, 19 ноября, заместитель прокурора Дзержинского района Александр Губер утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом, добавила Елена Мельчинская.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно дать комментарии по поводу этого дела и предложили написать им официальный запрос.







Также сейчас за взятку от торговца судят бывшего работника администрации Центрального округа Дениса Шестакова. Следователи считают, что торговавший в неположенном месте продавец платил чиновнику за то, что тот не составит на него протокол.