Бывшего полицейского отдали под суд за взятки от продавца фруктов
Сейчас обвиняемый сидит под домашним арестом
В Новосибирске под суд пойдёт бывший участковый, которого обвиняют в мелком взяточничестве.
По версии обвинения, летом 2018 года участковый уполномоченный отдела полиции
Как следует из материалов уголовного дела, взятки участковому давал продавец, торгующий возле дома
«Осознавая, что является должностным лицом, [он] в силу должностных обязанностей должен был в случае выявления <...> незаконной торговли, соответственно, составить административный протокол по 14.1 [КоАП РФ], но вместо этого за денежное вознаграждение он решил, что протокол составлять не будет», — описала ситуацию помощник прокурора.
По её данным, в следующий раз, 3 августа, продавец фруктов принёс участковому 500 рублей, а 13 августа — ещё 1500. После получения этих денег полицейский разыграл перед торговцем сцену: сделал вид, что звонит другому сотруднику и договаривается с ним о том, что продавца не накажут за незаконную торговлю.
«На самом деле он никому и не звонил, никого не просил не привлекать его. <…> Это его участок был, ему никому не нужно было звонить — он сам его должен был привлечь к административной ответственности за незаконную торговлю, но не стал этого делать», — пояснила Елена Мельчинская.
По её словам, в итоге торговец обратился в полицию и сообщил, что участковый берёт взятки. После служебной проверки сотрудника уволили. Свою вину он признал, уточнила помощник прокурора.
Теперь бывший полицейский пойдёт под суд по обвинению в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В понедельник, 19 ноября, заместитель прокурора Дзержинского района Александр Губер утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом, добавила Елена Мельчинская.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно дать комментарии по поводу этого дела и предложили написать им официальный запрос.
Также сейчас за взятку от торговца судят бывшего работника администрации Центрального округа Дениса Шестакова. Следователи считают, что торговавший в неположенном месте продавец платил чиновнику за то, что тот не составит на него протокол.
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой