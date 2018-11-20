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Семь трамваев № 13 застряли у кольца за оперным

На рельсах случилась авария

«Мазда» заблокировала проезд через рельсы
«Мазда» заблокировала проезд через рельсы


Днём 20 ноября недалеко от оперного театра в Новосибирске случилась авария — в результате были заблокированы трамвайные рельсы. 


По информации карты ЦУГАЭТа, в 14:40 на кольце без движения стояли семь трамваев № 13.


Авария произошла на пересечении улиц Депутатской и Серебренниковской. По информации в группе службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», там столкнулись «Ниссан» и «Мазда».


«По словам очевидца, "Ниссан" двигался по главной, когда водитель "Мазды" не уступил дорогу и врезался в него. От удара универсал заехал в припаркованный седан Volvo, а тот в свою очередь ударил стоящий кроссовер Lexus RX», — отмечается в группе.


Возле кольца остановились сразу 7 трамваев
Возле кольца остановились сразу 7 трамваев


Вечером 11 октября на улице Депутатской на трамвайных путях столкнулись две иномарки — это также парализовало тогда движение трамвая № 13.

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