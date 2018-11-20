Семь трамваев № 13 застряли у кольца за оперным
На рельсах случилась авария
Днём 20 ноября недалеко от оперного театра в Новосибирске случилась авария — в результате были заблокированы трамвайные рельсы.
По информации карты ЦУГАЭТа, в 14:40 на кольце без движения стояли семь трамваев
Авария произошла на пересечении улиц Депутатской и Серебренниковской. По информации в группе службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», там столкнулись «Ниссан» и «Мазда».
«По словам очевидца, "Ниссан" двигался по главной, когда водитель "Мазды" не уступил дорогу и врезался в него. От удара универсал заехал в припаркованный седан Volvo, а тот в свою очередь ударил стоящий кроссовер Lexus RX», — отмечается в группе.
Вечером 11 октября на улице Депутатской на трамвайных путях столкнулись две иномарки — это также парализовало тогда движение трамвая
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Елена Громкова
Фото vk.com/act54
Скриншот maps.nskgortrans.ru