Семь трамваев № 13 застряли у кольца за оперным

«Мазда» заблокировала проезд через рельсы





Днём 20 ноября недалеко от оперного театра в Новосибирске случилась авария — в результате были заблокированы трамвайные рельсы.





По информации карты ЦУГАЭТа, в 14:40 на кольце без движения стояли семь трамваев № 13 .





Авария произошла на пересечении улиц Депутатской и Серебренниковской. По информации в группе службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», там столкнулись «Ниссан» и «Мазда».





«По словам очевидца, "Ниссан" двигался по главной, когда водитель "Мазды" не уступил дорогу и врезался в него. От удара универсал заехал в припаркованный седан Volvo, а тот в свою очередь ударил стоящий кроссовер Lexus RX», — отмечается в группе.





Возле кольца остановились сразу 7 трамваев



