В Новосибирске заметили хищных ночных птиц — они врезаются в дома и охотятся на крыс
Хищники летят в город, чтобы поживиться
Горожане заметили в Новосибирске длиннохвостых неясытей, которые питаются голубями, воронами и крысами, — хищники бьются о здания и попадают на лечение к волонтёрам.
Днём 20 ноября волонтёры Центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ) сообщили, что за сутки к ним поступило сразу три длиннохвостых неясыти, у которых диагностировали травмы головы.
Как рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский, длиннохвостой птицу называют за выступающий ниже крыльев хвост.
«Это птица оседлая и должна жить в лесах круглый год. Но длиннохвостые неясыти, которые включены в Красную книгу Новосибирской области, часто бывают в городе. В начале зимы они предпринимают кочёвки в поисках кормных мест. Живая добыча должна быть в большом количестве, а это голуби и вороны, а также крысы, встречающиеся в городе в большом количестве.
Поэтому неясыти и залетают в город», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.
В ЦРДЖ рассказали, что только за понедельник, 19 ноября, трёх раненых неясытей нашли в центре Новосибирска.
«Все птицы поступили с черепно-мозговыми травмами разной степени тяжести и все были найдены в черте города. Если перед вами на земле лежит птица, которая подпускает вас к себе близко, — ей нужна помощь. Необходимо осторожно взять её. Посадите птицу в коробку, именно в коробку, предварительно сделав отверстия/оставив щели для дыхания, но саму коробку необходимо закрыть. Даже если она "сидит спокойно", "не может летать" — это не значит, что через 10 минут она не соберёт все свои последние силы и просто-напросто, даже травмированная, сбежит от вас», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь ЦРДЖ Алиса Богомолова.
После того как вы подберёте раненую птицу, необходимо связаться со специалистами, которые смогут оказать ей необходимую помощь.
В сентябре в Новосибирске заметили раздобревших перепелов — небольшие птицы сделали короткую остановку в городе и продолжили свою миграцию к местам зимовок. А одними из первых Новосибирск покинули стрижи — птицы начали улетать в середине августа.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Алисой Богомоловой