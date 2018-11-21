К Новосибирску приближается оттепель с Атлантического океана

В середине недели температура в городе повысится до нуля

Снегопады в Новосибирске будут сочетаться с нулевой температурой





Новосибирские синоптики обнародовали прогноз погоды на середину этой недели: в город придёт оттепель.







«Циклоны идут с Атлантики один за другим, и поэтому погода будет мягкая, умеренно морозная, со снегом и таким небольшим усилением ветра», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.







Согласно прогнозу, сегодня в Новосибирске пройдёт небольшой снег. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Днём ожидается –3…–5 градусов.







«22–23 [ноября] дневные температуры будут немного повышаться, вплоть до оттепелей», — рассказала Марина Виноградова.







По её словам, в четверг, 22 ноября, в городе продолжит идти снег, он может быть в том числе и мокрым. В основном осадки будут небольшими, но днём их интенсивность местами будет увеличиваться. Скорость и направление ветра останутся такими же, как и в предыдущие сутки. Ночью ожидается –5…–7 градусов, днём 0…–2 .







В пятницу, 23 ноября, ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер сменит направление на западное. Его скорость будет на уровне 7–12 метров в секунду, днём ожидаются порывы до 17. Ночью синоптики прогнозируют –2…–4 градуса, днём — около –1…–3 . Но поскольку в эти сутки через территорию Новосибирской области будет проходить холодный атмосферный фронт, то в течение дня температура начнёт понижаться, добавила Марина Виноградова.







В конце прошлой недели из-за низкой температуры воздуха на трассе в Новосибирской области замёрз рейсовый автобус с пассажирами — спасателям пришлось отогревать его с помощью генераторов и тепловых пушек.

