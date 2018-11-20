Новосибирец больше года делает случайные фото в метро: на них изображена параллельная реальность

Свои снимки фотограф выкладывает в альбомах в соцсетях





Новосибирский фотограф Андрей Поляков сделал серию двухфазных снимков из метрополитена.





Поляков рассказал, что для создания таких фотографий он пользуется в функцией мультиэкспозиции в фотокамере.





«Он снимает два кадра, камера их в один собирает. Когда снимаешь заранее, пытаешься понять, что в итоге получится, но не всегда получается так интересно. Год назад попробовал — случайно увидел функцию эту в камере и попробовал. Понравилось. Это не в фотошопе собираешь две картинки. В фотошопе неинтересно — что хочешь, то и можно получить. А это именно снять надо интересно, чтобы и геометрия была, и гармоничный кадр получился», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Поляков.





В основном снимки в серии чёрно-белые, но одна фотография цветная





Сейчас в серии более 60 снимков





Такой съёмкой Андрей Поляков занимается около года





Последние несколько кадров фотограф сделал на днях





«Я когда в метро бываю, я всегда пару кадров делают таких», — отметил Поляков





У Андрея Полякова есть и другая интересная серия снимков — он увлекается фотографированием воробьёв: за пять лет в его коллекции накопилось больше тысячи снимков птиц с разными эмоциями.