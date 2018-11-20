Новосибирец больше года делает случайные фото в метро: на них изображена параллельная реальность

Андрей Поляков сделал серию снимков, на которых совмещены по два кадра

Свои снимки фотограф выкладывает в альбомах в соцсетях
Свои снимки фотограф выкладывает в альбомах в соцсетях


Новосибирский фотограф Андрей Поляков сделал серию двухфазных снимков из метрополитена.


Поляков рассказал, что для создания таких фотографий он пользуется в функцией мультиэкспозиции в фотокамере.


«Он снимает два кадра, камера их в один собирает. Когда снимаешь заранее, пытаешься понять, что в итоге получится, но не всегда получается так интересно. Год назад попробовал — случайно увидел функцию эту в камере и попробовал. Понравилось. Это не в фотошопе собираешь две картинки. В фотошопе неинтересно — что хочешь, то и можно получить. А это именно снять надо интересно, чтобы и геометрия была, и гармоничный кадр получился», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Поляков.


В основном снимки в серии чёрно-белые, но одна фотография цветная
В основном снимки в серии чёрно-белые, но одна фотография цветная


Сейчас в серии более 60 снимков
Сейчас в серии более 60 снимков


Такой съёмкой Андрей Поляков занимается около года
Такой съёмкой Андрей Поляков занимается около года


Последние несколько кадров фотограф сделал на днях
Последние несколько кадров фотограф сделал на днях


«Я когда в метро бываю, я всегда пару кадров делают таких», — отметил Поляков
«Я когда в метро бываю, я всегда пару кадров делают таких», — отметил Поляков


У Андрея Полякова есть и другая интересная серия снимков — он увлекается фотографированием воробьёв: за пять лет в его коллекции накопилось больше тысячи снимков птиц с разными эмоциями.

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