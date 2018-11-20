Новосибирец больше года делает случайные фото в метро: на них изображена параллельная реальность
Андрей Поляков сделал серию снимков, на которых совмещены по два кадра
Новосибирский фотограф Андрей Поляков сделал серию двухфазных снимков из метрополитена.
Поляков рассказал, что для создания таких фотографий он пользуется в функцией мультиэкспозиции в фотокамере.
«Он снимает два кадра, камера их в один собирает. Когда снимаешь заранее, пытаешься понять, что в итоге получится, но не всегда получается так интересно. Год назад попробовал — случайно увидел функцию эту в камере и попробовал. Понравилось. Это не в фотошопе собираешь две картинки. В фотошопе неинтересно — что хочешь, то и можно получить. А это именно снять надо интересно, чтобы и геометрия была, и гармоничный кадр получился», — рассказал корреспонденту НГС Андрей Поляков.
У Андрея Полякова есть и другая интересная серия снимков — он увлекается фотографированием воробьёв: за пять лет в его коллекции накопилось больше тысячи снимков птиц с разными эмоциями.
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Елена Громкова
Фото Андрея Полякова, ok.ru/andrey..polyakov