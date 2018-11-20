Три рубля от мэра: Локоть сел в трамвай и рассчитался за проезд по новому тарифу

Остальные горожане платят за билеты 18 рублей до начала декабря

Анатолий Локоть прокатился в новом трамвае с новыми тарифами 
Анатолий Локоть прокатился в новом трамвае с новыми тарифами 


Днём во вторник, 20 ноября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть проехался в новом трамвае, выпущенном по программе модернизации, — во время поездки он предложил городским чиновникам купить билеты по новому тарифу, который вступит в силу только с 1 декабря. 


«По новому тарифу предлагаю заплатить всем 21 рубль», — объявил мэр, как только все чиновники вошли в вагон трамвая № 3, демонстративно заплатив первым. Сам он рассчитался бесконтактной банковской картой. 


Часть чиновников заплатила мелочью, а часть рассчиталась банковскими картами или с помощью смартфонов с чипами NFC.


Часть чиновников заплатила мелочью, а часть рассчиталась банковскими картами и через систему PayPass. Сам Анатолий Локоть платил картой
Часть чиновников заплатила мелочью, а часть рассчиталась банковскими картами и через систему PayPass. Сам Анатолий Локоть платил картой


Тарифы на общественный транспорт в Новосибирске подняли неделю назад. С 1 декабря проезд в трамваях и троллейбусах вырастет с 18 до 21 рубля, на метро — с 20 до 22. 


В конце сентября Анатолий Локоть поддержал повышение тарифов на проезд в общественном транспорте — он заявил, что без этой меры в городе будет невозможно развивать пассажирские перевозки.

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