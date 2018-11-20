Цены на жильё в пригороде Новосибирска догнали городские

Больше всего взлетела стоимость квартир в Краснообске

Посёлок Краснообск стал самым дорогим пригородом Новосибирска: стоимость жилья в нём сравнялась с городским
Посёлок Краснообск стал самым дорогим пригородом Новосибирска: стоимость жилья в нём сравнялась с городским


Аналитики N1.RU отметили резкий рост средних цен на жильё в крупных городах-спутниках Новосибирска — за год они увеличились от 4 до 17,3%.


Меньше всего изменились цены на готовые квартиры в Кольцово и Искитиме — они выросли всего на 4%, до 63,7 и 34,4 тысячи рублей за квадрат соответственно.


В Бердске цена 1 кв. м готового жилья увеличилась на 5,6%, до 47,3 тысячи рублей, в Оби — на 7,6% и составляет 49,3 тысячи рублей.


Самые подорожавшие за год квартиры находятся в Краснообске: здесь цены за год взлетели сразу на 17,3% — до 61,8 тысячи рублей за квадрат. Здесь же продают самую дорогую пригородную квартиру: двухуровневый пентхаус «в одном из лучших домов Краснообска» по адресу Краснообск, 224 продают за 27 миллионов рублей


Рост цен руководитель пресс-центра N1.RU Анастасия Гринёва объясняет, в частности, миграцией населения, при этом цены на жильё в городе тоже растут: по данным аналитиков, стоимость жилья на вторичном рынке в Новосибирске за год выросла в среднем на 7,7% — до 62,9 тысячи рублей за квадрат.


«Ближайшие к Новосибирску крупные населенные пункты, формирующие новосибирскую агломерацию, неразрывно связаны с центром. Это значит, что какая-то часть жителей всегда будет продавать жильё в области, чтобы перебраться в город, а кто-то двигается в обратном направлении», — заметила она.


Жильё в научных пригородах — традиционно дорогое: в прошлом году квартиры в новосибирском Академгородке стали самыми дорогими в Сибири.

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