Цены на жильё в пригороде Новосибирска догнали городские

Посёлок Краснообск стал самым дорогим пригородом Новосибирска: стоимость жилья в нём сравнялась с городским





Аналитики N1.RU отметили резкий рост средних цен на жильё в крупных городах-спутниках Новосибирска — за год они увеличились от 4 до 17,3%.







Меньше всего изменились цены на готовые квартиры в Кольцово и Искитиме — они выросли всего на 4%, до 63,7 и 34,4 тысячи рублей за квадрат соответственно.







В Бердске цена 1 кв. м готового жилья увеличилась на 5,6%, до 47,3 тысячи рублей, в Оби — на 7,6% и составляет 49,3 тысячи рублей.







Самые подорожавшие за год квартиры находятся в Краснообске: здесь цены за год взлетели сразу на 17,3% — до 61,8 тысячи рублей за квадрат. Здесь же продают самую дорогую пригородную квартиру: двухуровневый пентхаус «в одном из лучших домов Краснообска» по адресу Краснообск, 224 продают за 27 миллионов рублей.







Рост цен руководитель пресс-центра N1.RU Анастасия Гринёва объясняет, в частности, миграцией населения, при этом цены на жильё в городе тоже растут: по данным аналитиков, стоимость жилья на вторичном рынке в Новосибирске за год выросла в среднем на 7,7% — до 62,9 тысячи рублей за квадрат.







«Ближайшие к Новосибирску крупные населенные пункты, формирующие новосибирскую агломерацию, неразрывно связаны с центром. Это значит, что какая-то часть жителей всегда будет продавать жильё в области, чтобы перебраться в город, а кто-то двигается в обратном направлении», — заметила она.







Жильё в научных пригородах — традиционно дорогое: в прошлом году квартиры в новосибирском Академгородке стали самыми дорогими в Сибири.