Видео: молодая сибирячка поставила рекорд по отжиманиям

За один подход она отжалась больше 300 раз

Гульнара работает в фитнес-центре, который основала с мужем

26-летняя жительница Новосибирской области поставила рекорд по наибольшему количеству отжиманий за один подход среди женщин.





Как сообщается на официальном сайте Книги рекордов России, Гульнара Ильязова из Куйбышева совершила 311 отжиманий от пола.





«Особо я не готовилась к рекорду. Я занимаюсь зимним полиатлоном, куда входит силовая гимнастика. В тренировочном процессе, когда я отжималась, мы с мужем занимались спортом, и он говорит: "Интересно, а сколько вообще мировой рекорд или рекорд страны?". Посмотрели — мы не нашли такого рекорда, а я на тренировках делаю уже около 250 раз, и подходами до 700 доходило. <...> Оказывается, я могла сделать больше [311 раз], но потом подумала, что ладно уже, потом побьём», — рассказала корреспонденту НГС рекордсменка.







Гульнара Ильязова вместе с мужем основала в Куйбышеве зал функционального тренинга, где сейчас работает старшим инструктором. На вопрос корреспондента НГС о том, как относятся к её рекорду парни, которые приходят на занятия, девушка скромно заметила, что их это вдохновляет.









На прошлой неделе мировой рекорд по отжиманиям поставил 5-летний мальчик из Чечни. По данным ТАСС, он отжался 4105 раз без перерыва за 2,5 часа и посвятил своё достижение главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.





Новосибирцы тоже нередко попадают в Книгу рекордов России. В конце октября интересный рекорд поставил 4-летний мальчик из Новосибирска — он нанёс больше 180 опасных пробивных ударов кулаками.