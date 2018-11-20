Бывшая сотрудница ФМС получила срок за помощь c переездом сотням мигрантов из Китая

Вместе с ней на скамье подсудимых оказались ещё двое новосибирцев

Суд приговорил двух сообщников к реальному сроку, но они его уже отбыли





В Новосибирске завершился суд над бывшей сотрудницей ФМС и двумя её сообщниками, которые помогли незаконно переехать в Россию более чем двум сотням граждан Китая.







«Участники организованной группы <…> изготавливали документы, содержащие заведомо ложные сведения, на основании которых граждане Китая получали визы», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Евгения Дампилова.







Как следует из материалов дела, преступления происходили в 2009–2015 годах. План помогать иностранцам за деньги незаконно въезжать в Россию придумал новосибирец, возглавлявший несколько фирм. Чтобы воплотить свою идею, он привлёк сообщников: сначала переводчика с китайского языка, а в 2011 году и сотрудницу Федеральной миграционной службы.







По данным прокуратуры, бизнесмен каждый год заполнял и подавал в министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области заявки о том, что его фирмы готовы взять на работу иностранцев. Но на самом деле трудоустраивать их подсудимый не собирался.







«Получая от граждан Китая копии национальных паспортов, денежные средства за организацию незаконной миграции, распределял между участниками организованной группы денежные средства, заполнял бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, подписывал в качестве директора юридических лиц, после чего передавал их [сообщнице из ФМС]», — рассказала Евгения Дампилова.







После этого, по её словам, сотрудница ФМС незаконно ставила иностранцев на миграционный учёт. Всего, по данным прокуратуры, за несколько лет сообщники помогли таким образом въехать в Россию больше чем двум сотням граждан Китая.







Как сообщила Евгения Дампилова, в понедельник, 19 ноября, Дзержинский районный суд Новосибирска вынес сообщникам обвинительный приговор. Он признал всех троих виновными по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), а бывшую сотрудницу ФМС — ещё и по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).







По словам гособвинителя, из всех троих только 43-летний переводчик получил год лишения свободы условно, его сообщники — реальные сроки. 41-летнего директора фирм суд приговорил к 1 году 5 месяцам лишения свободы со штрафом 100 тысяч рублей, а 50-летнюю экс-сотрудницу миграционной службы — к 1 году 4 месяцам лишения свободы. При этом в срок отбытия наказания суд зачёл им то время, которое они уже провели под стражей.







«Наказание в виде лишения свободы приговором суда признано отбытым. Приговор в законную силу не вступил», — добавила Евгения Дампилова.







В конце прошлого месяца новосибирская полиция устроила в городе массовые проверки мигрантов, чтобы найти тех, кто живёт и работает в России нелегально. В итоге за один день полицейские привезли в отдел несколько десятков иностранцев.