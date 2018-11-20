Езжайте на метро: парковку у нового ЛДС предложили уменьшить в 3 раза

10 тысячам зрителей могут дать всего несколько сотен парковочных мест

Ранее сообщалось, что парковка у нового ЛДС будет вмещать 1900 машин
Ранее сообщалось, что парковка у нового ЛДС будет вмещать 1900 машин


Парковку у нового ЛДС, который построят к Молодёжному чемпионату мира по хоккею, решили уменьшить в 3 раза — мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления проекта об этом.


Согласно документу, парковку на Немировича-Данченко планируют сократить с 1500 мест до 450. Теперь это предложение планируют вынести на общественное обсуждение. 


«Государственному казенному учреждению Новосибирской области "Управление капитального строительства" (на основании заявления в связи с необходимостью организации пожарных проездов для обеспечения безопасности объекта капитального строительства с пребыванием людей более 10 000 человек, а также в связи с наличием охранной зоны метро) в части 


уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств с 1500 машино-мест до 450 машино-мест», — говорится в проекте постановления.


Ранее сообщалось, что парковка у нового ЛДС должна вмещать не менее 1900 автомобилей, а сам комплекс будет вмещать более 10 тысяч зрителей. 


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска и в «Управление капитального строительства» с просьбой прокомментировать предлагаемые изменения в проекте ЛДС и обустройства территории рядом с ним. 


Территорию вокруг новой арены планируют обустроить к 1 июня 2022 года, а через месяц, 30 июня, будет полностью готова и сама ледовая арена
Территорию вокруг новой арены планируют обустроить к 1 июня 2022 года, а через месяц, 30 июня, будет полностью готова и сама ледовая арена


Городские власти представили план по развитию Новосибирска в преддверии Молодежного чемпионата мира по хоккею. Он состоится в столице Сибири в 2023 году. Главную арену чемпионата собираются построить на улице Немировича-Данченко. Большой акцент будет сделан на развитие всего левого берега. Так, к чемпионату мэрия обещает открыть станцию метро «Спортивная» и реконструировать дамбу Октябрьского моста. На новую ледовую арену предполагается выделить 150 миллионов рублей

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