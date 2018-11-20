Девушка на «Тойоте» влетела в фонарь на дамбе ГЭС

Пострадавшая не справилась с управлением

В аварии девушка травмировала голову, колено и ударилась грудью





Вечером 19 ноября в Советском районе 27-летняя девушка на «Тойоте» врезалась в фонарь в Советском районе Новосибирска — с места аварии её увезли в больницу.





По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось около 18:30 на улице Плотинной.





«Девушка на автомобиле Toyota Vitz следовала по дамбе ГЭС со стороны улицы Плотинной в сторону улицы Приморской. В пути следования напротив дома № 5/5 на улице Плотинной она не справилась с управлением и совершила наезд на световую опору», — рассказала старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.





По её словам, в результате аварии водитель «Тойоты» получила сотрясение головного мозга, ушибленную рану лобной и теменной областей, рваную рану коленного сустава и тупую травму грудной клетки. С места аварии её увезли в больницу.



Вчера стало известно, что за выходные автоинспекторы поймали 56 пьяных водителей и оштрафовали 436 пешеходов-нарушителей.