Девушка на «Тойоте» влетела в фонарь на дамбе ГЭС
Пострадавшая не справилась с управлением
Вечером 19 ноября в Советском районе 27-летняя девушка на «Тойоте» врезалась в фонарь в Советском районе Новосибирска — с места аварии её увезли в больницу.
По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось около 18:30 на улице Плотинной.
«Девушка на автомобиле Toyota Vitz следовала по дамбе ГЭС со стороны улицы Плотинной в сторону улицы Приморской. В пути следования напротив дома
По её словам, в результате аварии водитель «Тойоты» получила сотрясение головного мозга, ушибленную рану лобной и теменной областей, рваную рану коленного сустава и тупую травму грудной клетки. С места аварии её увезли в больницу.
Вчера стало известно, что за выходные автоинспекторы поймали 56 пьяных водителей и оштрафовали 436 пешеходов-нарушителей.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены Анной Варновской