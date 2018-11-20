Загорелась квартира в многоэтажке: из дома на Нарымской эвакуировали полсотни жильцов

Пожарные работали на пожаре около часа





Ночью 20 ноября в десятиэтажке в Железнодорожном районе Новосибирска загорелась квартира — из дома эвакуировали 53 человека.





По данным оперативной сводки ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар случился в 00:09 в одной из квартир в доме № 20 на улице Нарымской.





«В результате пожара в квартире огнем повреждены мебель и домашние вещи. Личным составом пожарной охраны, при помощи спасательных устройств,





эвакуированы 53 человека, из них 15 детей.



В 1:24 пожар был ликвидирован», — говорится в оперативной сводке областного МЧС.





Спасатели сообщили, что в тушении пожара принимали участие 32 человека и 10 единиц техники.



«До полной ликвидации пожара жильцы разместились в автобусе, предоставленном администрацией района», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.





Ночью загорелась квартира на седьмом этаже





На прошлой неделе пожар на балконе случился в многоэтажке на улице Фрунзе.

