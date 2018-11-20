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Загорелась квартира в многоэтажке: из дома на Нарымской эвакуировали полсотни жильцов

В числе эвакуированных оказались 15 детей

Пожарные работали на пожаре около часа
Пожарные работали на пожаре около часа


Ночью 20 ноября в десятиэтажке в Железнодорожном районе Новосибирска загорелась квартира — из дома эвакуировали 53 человека.


По данным оперативной сводки ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар случился в 00:09 в одной из квартир в доме № 20 на улице Нарымской.


«В результате пожара в квартире огнем повреждены мебель и домашние вещи. Личным составом пожарной охраны, при помощи спасательных устройств, 


эвакуированы 53 человека, из них 15 детей. 


В 1:24 пожар был ликвидирован», — говорится в оперативной сводке областного МЧС.


Спасатели сообщили, что в тушении пожара принимали участие 32 человека и 10 единиц техники.

«До полной ликвидации пожара жильцы разместились в автобусе, предоставленном администрацией района», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


Ночью загорелась квартира на седьмом этаже
Ночью загорелась квартира на седьмом этаже


На прошлой неделе пожар на балконе случился в многоэтажке на улице Фрунзе.

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