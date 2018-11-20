Загорелась квартира в многоэтажке: из дома на Нарымской эвакуировали полсотни жильцов
В числе эвакуированных оказались 15 детей
Ночью 20 ноября в десятиэтажке в Железнодорожном районе Новосибирска загорелась квартира — из дома эвакуировали 53 человека.
По данным оперативной сводки ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар случился в 00:09 в одной из квартир в доме
«В результате пожара в квартире огнем повреждены мебель и домашние вещи. Личным составом пожарной охраны, при помощи спасательных устройств,
эвакуированы 53 человека, из них 15 детей.
В 1:24 пожар был ликвидирован», — говорится в оперативной сводке областного МЧС.
Спасатели сообщили, что в тушении пожара принимали участие 32 человека и 10 единиц техники.
«До полной ликвидации пожара жильцы разместились в автобусе, предоставленном администрацией района», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
На прошлой неделе пожар на балконе случился в многоэтажке на улице Фрунзе.
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Александр Сильченко
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области